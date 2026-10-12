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    Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    @ Museo del Prado

    12 октября 2026, 11:34 Мнение

    Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

    Олег Ясинский Олег Ясинский

    журналист

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    12 октября – особая годовщина в истории человечества и западной цивилизации. Именно открытие и грабеж американского континента сделал возможным для европейских империй их быструю индустриализацию и переход к капитализму. Империи никогда не перестали быть таковыми, со временем они просто научились защищать свои интересы эффективнее и гибриднее, а место золота и серебра в шкале приоритетов заняли нефть и литий. Вторжения конкистадоров и морской пехоты в непослушные страны были успешно заменены финансированием оппозиционной прессы и введением экономических санкций. Газеты стали эффективнее танков, а телеэкраны – разрушительнее ракет.

    Когда мир приучали праздновать «открытие Америки», сознательно игнорировалось то, что до прибытия каравелл Колумба на континент, который еще не знал, что он Америка, на нем жили миллионы людей, строивших свои собственные цивилизации. Для их потомков любые разговоры об «открытии Америки» – синоним невежества и расизма, а действительно открытый мореплавателями континент – Антарктида.

    В своем дневнике «открытия» Колумб написал слова «Бог» и «наш Господь» 51 раз, слово «золото» – 139 раз.

    Огнем и мечом «дикарей» загоняли в рай «западной цивилизации», ставший для них адом. С индейцами можно было обращаться как с дикими животными, поскольку Католическая церковь еще долго не признавала наличие у них души. В одной из церквушек на севере Чили есть фреска тех времен о распятии Иисуса, написанная индейским художником. Иисус на ней индеец, а римляне одеты в доспехи испанских конкистадоров.

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 млн коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов. Другие утверждают, что до подхода каравелл Колумба в Америке жило 70 млн индейцев, а через сто лет – всего три с половиной миллиона. Третьи убеждены, что за первые 130 лет конкисты было уничтожено не менее 95% американских аборигенов. Независимо от того, кто из них прав, бесспорно одно – человечество не знает большего геноцида. Как известно, на смену истреблявшимся индейцам в Америку завозили африканских рабов. Из 60 млн негров, загруженных работорговцами в трюмы, живыми к месту назначения было доставлено всего 10 миллионов.

    Уругвайский писатель Эдуардо Галеано описал этот исторический момент так:

    «В 1492 году местные жители открыли для себя, что они индейцы,
    открыли, что живут в Америке,
    открыли, что они, оказывается, голые,
    открыли, что существует грех,
    открыли, что обязаны подчиняться королю и королеве другого мира,
    и богу других небес,
    и что этот бог изобрел вину и одежду,
    и приказал живьем сжигать
    тех, кто поклонялся луне и солнцу,
    земле и утоляющему дождю…»

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