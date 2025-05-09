Захарова отметила утрату американцами знаний о Второй мировой войне

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что вопрос о присутствии посла США Линн Трейси на параде Победы стоит адресовать самой главе дипмиссии. По словам Захаровой, «придет американский посол или не придет – уточните у нее».



Дипломат отметила, что важнее обсуждать массовое забвение американцами собственной истории и роли страны во Второй мировой войне. Захарова прокомментировала реакцию бывшего президента США Дональда Трампа на обсуждение юбилея Победы, обратив внимание на публикации Трампа в социальных сетях. «Многие посчитали их искажением исторической реальности. Многие посчитали их гипертрофированными», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что США утратили знания о ключевых событиях Второй мировой войны, забыли о союзе с Советским Союзом, Тегеранской конференции и капитуляции Германии. Захарова напомнила, что приводила в ответ цитаты Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в Победу.

Дипломат также обратила внимание на действия администрации Джо Байдена, при которой начались массовые сносы памятников основателям Америки, в том числе Христофору Колумбу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма. Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что именно наступление советских войск на Дальнем Востоке стало ключевым фактором капитуляции Японии, а не ядерные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы.

