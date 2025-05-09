  • Новость часаЗахарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
    Назван новый папа римский
    Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    Путин поднял тост за Победу
    Путин поздравил нового папу римского с избранием
    РФ и КНР осудили программу «Железный купол для Америки»
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 02:54 • Новости дня

    Захарова заявила о кризисе исторических знаний у жителей США

    Захарова отметила утрату американцами знаний о Второй мировой войне

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что вопрос о присутствии посла США Линн Трейси на параде Победы стоит адресовать самой главе дипмиссии. По словам Захаровой, «придет американский посол или не придет – уточните у нее».

    Дипломат отметила, что важнее обсуждать массовое забвение американцами собственной истории и роли страны во Второй мировой войне. Захарова прокомментировала реакцию бывшего президента США Дональда Трампа на обсуждение юбилея Победы, обратив внимание на публикации Трампа в социальных сетях. «Многие посчитали их искажением исторической реальности. Многие посчитали их гипертрофированными», – заявила Захарова.

    Она подчеркнула, что США утратили знания о ключевых событиях Второй мировой войны, забыли о союзе с Советским Союзом, Тегеранской конференции и капитуляции Германии. Захарова напомнила, что приводила в ответ цитаты Франклина Рузвельта о решающем вкладе СССР в Победу.

    Дипломат также обратила внимание на действия администрации Джо Байдена, при которой начались массовые сносы памятников основателям Америки, в том числе Христофору Колумбу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме нацизма. Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что именно наступление советских войск на Дальнем Востоке стало ключевым фактором капитуляции Японии, а не ядерные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы.

    8 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая

    Spiegel: Депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, сообщило издание Der Spiegel.

    Депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра приедут в Москву 9-10 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. В составе делегации – немецкие политики Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW.

    В заявлении политиков говорится, что визит приурочен к годовщине Победы над немецким фашизмом и прекращению огня на Украине, объявленному Россией. «Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», – подчеркнули немецкие депутаты.

    Евродепутаты также отметили, что намерены возложить венки и провести встречи с российскими парламентариями и представителями культуры. Визит, по их словам, подчеркивает важность дипломатии и поиска прочного мира в Европе. Политики высказались против продолжения военного конфликта на Украине и призвали к новой европейско-российской повестке.

    Лидер BSW Сара Вагенкнехт подтвердила поездку Фирмених в Москву, пояснив, что цель визита – возложение венка в честь 80-й годовщины освобождения, без участия в официальных парадах.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

    Коментарии (7)
    8 мая 2025, 15:53 • Новости дня
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, это превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.

    Как сообщает сайт Кремля, в соотбещии отмечено, что новая программа под названием «Золотой (Железный) купол для Америки» предполагает создание неограниченной и глобальной многосферной системы ПРО. В документе указывается, что цель этой системы – защита от всех видов ракетных угроз, включая ракеты, которыми обладают равные по силе соперники.

    В заявлении двух стран подчеркивается, что программа носит «глубоко дестабилизирующий характер». Ее реализация означает окончательный отказ от признания связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. Такой шаг, согласно позиции сторон, подрывает основу глобальной стратегической стабильности.

    Отмечается, что проект дает новый импульс развитию средств для поражения ракет и соответствующей инфраструктуры до их запуска. Программа предусматривает значительное наращивание способности к ведению боевых действий в космическом пространстве, включая разработку и размещение систем перехвата на орбите.

    «Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства», – говорится в заявлении.

    Москва и Пекин заявляют о необходимости скорейших переговоров по предотвращению размещения оружия в космосе и подчеркивают важность юридически обязывающего международного инструмента в этой сфере. В документе подтверждена поддержка инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе и укреплении режима мирного использования космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности. Белый дом разрешил не экономить средства на этот проект.

    Командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман заявил, что его ведомство будет курировать разработку новой системы ПРО.

    Коментарии (16)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Reuters: Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и американские представители рассмотрели возможность участия американских инвесторов в проектах «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в «Газпроме» для возобновления поставок газа в Европу, сообщило Reuters.

    Переговоры между Россией и США по вопросам помощи в восстановлении поставок российского газа в Евросоюз состоялись, передает РБК со ссылкой на Reuters и восемь осведомленных источников.

    В числе обсуждавшихся вариантов якобы фигурировали приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток», трубопроводе через территорию Украины или в компании «Газпром». Также прорабатывалась схема, при которой американские компании выступают покупателями российского газа для дальнейших поставок в Европу, в том числе в Германию.

    Собеседники агентства пояснили, что возвращение России в статус поставщика газа для ЕС может способствовать мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, а подключение США – преодолеть позицию ряда европейских государств. Для Вашингтона участие в таком проекте предоставило бы возможность наблюдать и, возможно, контролировать объемы поставок газа из России в Европу.

    По данным Reuters, переговоры вели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В РФПИ заявили, что подобных обсуждений сейчас не ведется, а в команде Уиткоффа отказались от комментариев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне подчеркнула: «Это стало бы ошибкой исторического масштаба, и мы никогда этого не допустим».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев допустил восстановление трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что Россия ожидает результатов расследования взрывов.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны организаторы диверсии на российских газопроводах даже без официального расследования.

    Между тем, европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    Коментарии (21)
    8 мая 2025, 11:47 • Новости дня
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Список музыкальных произведений о героизме народа в Великой Отечественной войне теперь официально разрешено исполнять безвозмездно на государственных и памятных мероприятиях.

    Правительство России утвердило перечень из 52 песен и марша «Прощание славянки», которые можно использовать безвозмездно на праздничных мероприятиях, говорится в сообщении на сайте правительства. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    В список включены такие известные произведения, как «День Победы», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.

    Эти песни разрешается исполнять на концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в другие дни воинской славы и памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

    Утверждение перечня стало частью исполнения федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Закон требует сформировать общедоступный перечень произведений, прославляющих подвиг советского народа, которые были правомерно обнародованы до 26 декабря 1991 года.

    Коментарии (27)
    8 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве

    Синоптик Тишковец рассказал, какая погода будет в День Победы в Москве

    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Погода в столице на 9 мая ожидается прохладной, с дневной температурой, характерной для середины апреля, и возможными ночными заморозками в Подмосковье.

    Как передает РИА «Новости», в День Победы в Москве температура воздуха на начало парада составит от плюс пяти до плюс восьми градусов, а днем повысится до плюс двенадцати. Эта температура окажется на шесть-семь градусов ниже климатической нормы для мая и будет соответствовать многолетним показателям апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Согласно его прогнозу, ночью в столице маловероятны осадки, температура опустится до нуля – плюс трех градусов, а в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса.

    «В День Победы синоптическая ситуация в столице нашей родины обусловится тыловой частью высотного циклона с центром над Верхневолжьем. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха на начало военного парада плюс пять – плюс восемь, днем плюс девять – плюс двенадцать, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля», – рассказал Тишковец.

    Ветер в этот день будет юго-западным и западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

    Ранее Главное управление МЧС по Московской области предупредило о ночном похолодании до минус пяти градусов в регионе.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 21:00 • Новости дня
    Путин поднял тост за Победу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе обеда, организованного в Кремле от имени главы государства для иностранных делегаций, пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.

    Глава государства обратился к собравшимся с речью, отметив: «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей». Мероприятие в Кремле прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрало представителей иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    В четверг российский лидер встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (2)
    8 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Путин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    «Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», – подчеркнул глава государства на официальном обеде в Кремле, который проходит в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной война, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. «Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа», – сказал глава государства.

    Российский лидер выразил благодарность иностранным лидерам и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. «Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что страна не забудет своих союзников и товарищей по борьбе с нацизмом. «К победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», – указал Путин.

    Глава государства заявил, что сегодня идет становление более справедливого миропорядка, а востребованность и значение ООН вновь возрастают. «В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех»,– обратился Путин к гостям.

    «Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе», – заверил президент РФ.

    В четверг Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (4)
    8 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии не разрешили провести шествие «Бессмертного полка» на центральной площади Кишинева, сообщил глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович.

    Петрович, который является одним из организаторов шествия «Бессмертного полка» в Молдавии, сообщил, что власти запретили проводить шествие «Бессмертного полка» и Марш Победы на Площади Великого национального собрания, передает ТАСС.

    По его словам, новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого.

    По планам правительства, 9 мая на главной площади будет организована ярмарка к  так называемому Дню Европы, куда приглашены посольства стран ЕС.

    Ранее учителям в Молдавии пригрозили увольнением за участие в Марше Победы 9 мая.

    Власти Молдавии пообещали оштрафовать участников «Бессмертного полка», если они появятся с георгиевской лентой во время шествия 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.

    Коментарии (4)
    8 мая 2025, 20:14 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире программы на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о происходящем процессе, сообщил: «Мне кажется, движемся все-таки», передает РИА «Новости».

    В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет.

    Ранее Трамп рассказал об обращениях европейских лидеров с просьбой наладить контакт с российским президентом для разрешения конфликта на Украине.

    В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

    Коментарии (4)
    8 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Фицо прилетел в Москву через южный маршрут

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Самолет словацкого премьера летел по южному маршруту, пролегавшему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, подобный маршрут был выбран из-за отказа Эстонии, Латвии и Литвы разрешить пролет воздушного судна над своей территорией. Несмотря на эти ограничения, Фицо прибыл в Москву вовремя и примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

    Накануне Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что приглашенные главы государств оказались гордыми и самостоятельными людьми, не поддавшимися давлению и угрозам со стороны Киева. «Из Киева было много сигналов, с помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. Но мне кажется, то, что я вам упомянул, – цифры, – говорит о том, что они люди гордые, самостоятельные, конечно, они не испугались», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    Помощник российского лидера уточнил, что почти все приглашенные лидеры иностранных государств уже либо прибыли в Москву, либо прибудут в ближайшие часы. «Просто уверенно могу сказать, что эти планы [Киева] были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах», – заключил он.

    Напомним, в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 21:18 • Новости дня
    Ушаков заявил о взаимных разочарованиях России и США

    Ушаков: Вашингтон разочаровывает Москву больше, чем Россия США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о наличии взаимных разочарований между Россией и США.

    Он журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил: «Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают, может быть, дальше больше, чем мы их, причем давно», передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, требования и предложения Москвы иногда принимаются к сведению американской стороной, но не всегда в полной мере. Он уточнил, что высказывания из США демонстрируют понимание российской позиции со стороны администрации Дональда Трампа. Ушаков также обратил внимание, что в публичных заявлениях американских представителей встречается разный подход, однако недавние слова вице-президента США, по его мнению, содержат «серьезный конструктивный заряд».

    Ранее Ушаков заявил, что Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет. В Вашингтоне назвали личные переговоры между лидерами двух стран важными для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 08:11 • Новости дня
    В Москве предоставили российские автомобили иностранным гостям Парада Победы

    Иностранным гостям Парада Победы предоставили российские авто с юбилейной символикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для передвижения иностранных делегаций, прибывших на праздничные мероприятия в Москву, были выделены российские автомобили с символикой 80-летия Победы.

    Автомобили российского производства для иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование Дня Победы, были предоставлены Управлением делами президента РФ, передает ТАСС.

    В Управделами уточнили, что транспорт использовался для обслуживания гостей, приглашенных на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Представитель ведомства отметил: «Управлением делами президента РФ предоставлены автомобили, которые используются для обслуживания иностранных делегаций, приглашенных в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы».

    Количество предоставленных автомобилей не уточняется, однако было заявлено, что все они отечественного производства и украшены официальными логотипами празднования юбилея.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила уникальность атмосферы праздничных мероприятий ко Дню Победы и заявила о том, что на них ожидается присутствие иностранных гостей.

    В Большом Кремлевском дворце пройдет торжественный прием в честь 80-летия Победы для глав иностранных делегаций и почетных гостей.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

    Коментарии (2)
    8 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Вернувшихся из Москвы молдавских оппозиционеров задержали в аэропорту Кишинева

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр города Оргеева Татьяна Кочу, советник города Бельцы Вячеслав Жуков, представители блока «Победа» Кристина Вулпе и Авелин Табарча задержаны в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы, сообщили в партии.

    В пресс-службе блока сообщили, что четверых представителей оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту молдавской столицы после их возвращения из Москвы, передает ТАСС.

    Среди задержанных – мэр Оргеева Татьяна Кочу, муниципальный советник Бельц Вячеслав Жуков, а также Кристина Вулпе и Авелин Табарча.

    Юрий Витнянский, входящий в руководство партии «Возрождение», входящей в блок «Победа», уточнил, что делегация находилась с визитом в российской столице. По его словам, на политиков пытаются оказать давление за намерение восстановить отношения с Россией.

    Причины задержания оппозиционеров официально не озвучены. Власти пока не прокомментировали ситуацию.

    Ранее Владимир Путин призвал народы Грузии и Молдавии сохранять традиции дружбы и взаимопомощи, а также не допустить забвения общего исторического наследия.

    Власти Молдавии не разрешили проведение шествия «Бессмертного полка» на центральной площади Кишинева.

    Коментарии (0)
    Главное
    Иностранных лидеров в Кремле угостили пельменями с осетриной и борщом
    Каллас назвала сроки принятия 17-го пакета санкций против России
    Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Терешковой присвоено звание генерал-лейтенанта
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............