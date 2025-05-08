Песков: Путин не поздравлял Трампа с 80-летием Победы

В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая

Tекст: Евгения Караваева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участия в московских мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает «Интерфакс».

Ушаков уточнил причину отказа, отметив: «Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

Азербайджан в этот период традиционно отмечает годовщину со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в российскую столицу начали прибывать иностранные лидеры, которые планируют при участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Ожидается, что более двух десятков руководителей государств посетят 9 мая парад Победы на Красной площади.



