  • Новость часаНад Крымом и Черным морем сбили более 110 украинских беспилотников
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    Илону Маску приписали заслуги другого человека
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
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    Конструктор: МС-21 превзойдет по комфорту Boeing и Airbus
    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
    Трамп подтвердил увольнение Уолтца
    МИД: Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года
    Госдеп: Послом США на Украине станет Джули Дэвис
    Появилось видео из квартиры Путина в Кремле
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    15 комментариев
    2 мая 2025, 07:57 • Новости дня

    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что США одержали победы в обеих войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США «по силе, храбрости и военному мастерству», передает РИА «Новости».

    При этом он выразил недовольство тем, что в США «ничего не празднуют». Он связал это с тем, что в стране «больше нет лидеров, которые умеют это делать». Однако сейчас, как заявил Трамп, «пришло время снова начать праздновать победы».

    8 мая является в США памятной датой – Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. 11 ноября (годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия) в США отмечают День ветеранов, передает ТАСС.

    «Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День победы в Первой мировой войне», – объявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны.

    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    30 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал Россию нацией победителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Россияне являются нацией победителей, убежден президент России Владимир Путин, об этом он сказал на марафоне «Знание. Первые».

    Путин согласился с мнением, что проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить историю. «Но мы, безусловно, нация победителей. Нация в широком смысле слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.


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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

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    29 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Politico: Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько европейских лидеров отказались посетить Киев 9 мая по приглашению Украины, пишет издание Politico.

    Как сообщает Politico, европейские лидеры, включая премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

    «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», – говорится в сообщении издания. Вместо поездки в Киев Туск отправится в Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а Мерц также не планирует поездку в Киев.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече глав МИД европейских стран.

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    30 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским

    Axios сообщил о готовности США признать Крым российским вместо Украины

    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не требует от него признания Крыма российским, рассчитывая на решение этого вопроса со стороны США.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что США, а не Украина, признают Крым частью России. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на собственные источники.

    В материале отмечается, что Зеленский в ходе встречи повторил нежелание признавать Крым российским. В ответ Трамп подчеркнул, что не требует этого от Украины, а признание полуострова возможно со стороны США.

    Также сообщается, что Зеленский выразил готовность идти на уступки ради завершения конфликта, однако отметил необходимость твердых гарантий безопасности для реализации подобных решений.

    Ранее представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

    Между тем в Брюсселе опасаются, что признание Крыма может стать первым шагом к признанию Донбасса и Таврии субъектами РФ, что окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    1 мая 2025, 08:25 • Новости дня
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    Историк рассказал о самоубийстве Геббельса после отказа Сталина
    @ Scherl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После категорического отказа Сталина от прекращения огня и требования безоговорочной капитуляции Германии Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой вместе с семьей, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

    О подробностях последних дней жизни Геббельса рассказал историк спецслужб Олег Матвеев, передает РИА «Новости». По его словам, после самоубийства Гитлера Геббельс обратился к Иосифу Сталину с просьбой о прекращении огня, но получил отказ и требование полной капитуляции Германии. После этого он окончательно решился на самоубийство вместе с женой.

    Вечером второго мая 1945 года в саду у рейхсканцелярии были обнаружены два обгоревших тела – мужчины и женщины, которые опознали как Геббельсов. Ключевыми деталями при опознании стали физические особенности и личные вещи: у мужчины был металлический протез из-за разной длины ног, а у женщины – обгоревший партийный значок и портсигар с монограммой Гитлера.

    В показаниях пленных свидетелей сообщается, что Геббельс заранее объявил о намерении последовать примеру Гитлера. Его жена лично просила врача Гельмута Кунца умертвить их шестерых детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила материалы допросов группенфюрера СС Вернера Вехтера, который был одним из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, и эти документы свидетельствуют, что в 1945 году Третий рейх готовился к применению атомной бомбы против Советского Союза.

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    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

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    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    30 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Об этом заявил журналистам представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги поездки еврокомиссара Марты Кос в Белград 29 апреля, передает ТАСС.

    «Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС. Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», – сказал Мерсье.

    Он также отметил, что, по мнению ЕК, страны – кандидаты в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

    Ранее Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ждет Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Еврокомиссия выразила надежду, что Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы. Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

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    30 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

    Историк Мясников объяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке

    Историк разъяснил дискуссию Путина и Лукашенко о георгиевской ленточке
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Георгиевская лента с XVIII века остается значимым символом российской воинской доблести и используется армией как знак элитных войск, заявил писатель, историк, главный редактор проекта «Россия – моя история» Александр Мясников.

    На двусторонней встрече президентов России и Белоруссии в Волгограде Александр Лукашенко заявил Владимиру Путину о «неоднозначной» истории георгиевской ленты. По его словам, в Белоруссии одни жители используют георгиевские ленточки, а другие – знак «Беларусь помнит». Владимир Путин отметил, что «догадывается, что это может быть», но заявил, что «символы могут быть разными, важнее то, что стоит за символами», передает ТАСС.

    Историк и писатель Александр Мясников заявил, что георгиевская лента – традиционный символ российской истории и воинской славы. По словам эксперта, этот символ возник еще во времена Анны Иоанновны, Елизаветы и Екатерины и стал неотъемлемой частью российской военной культуры.

    Мясников отметил, что в Белоруссии, как и в других странах, лента иногда ассоциировалась с коллаборационистами, однако для советских солдат она стала знаком гвардейских частей и символом Победы.

    «Для Красной армии, когда части стали получать эти знаки – гвардейские ленты, это было очень значимо, и поэтому я совершенно не удивляюсь, что эта ленточка стала в наше время символом Великой Победы в Отечественной войне и во Второй мировой», – заявил историк.

    Он подчеркнул, что георгиевская лента всегда была принадлежностью элитных частей, а возвращение ее в Красную армию во время Великой Отечественной войны подчеркнуло преемственность традиций. После 1917 года ленту использовали белые части, а в годы войны оранжево-черные цвета вернулись в наградные системы, а знак Георгия был восстановлен только после 1991 года.

    Мясников заключил, что лучшие традиции имперской армии были заимствованы Советской армией, несмотря на попытки их присвоения националистическими движениями и коллаборационистами.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

    Лукашенко объявил о намерении лично присутствовать на параде в Москве, а также рассказал о своей традиции отмечать День Победы не только в Минске, но и в российской столице.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    1 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии рекомендовали муниципалитетам не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия к 80-летию Победы, что вызвало резкую критику со стороны главы Россотрудничества Евгения Примакова.

    Примаков заявил, что подобная позиция Берлина является хамским отношением и попыткой вычеркнуть Красную Армию и советский народ из списка победителей фашизма, сообщает ТАСС.

    «Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно – абсолютное злодейство», – сказал Примаков.

    МИД Германии ранее рекомендовал муниципалитетам не приглашать на торжества по случаю годовщины Победы представителей России и Белоруссии.

    Примаков подчеркнул, что часть немецких муниципалитетов проигнорировала эти рекомендации, и что сотрудники российского посольства, а также представители общественности все равно присутствуют на большинстве мероприятий. Он отметил, что для многих жителей Германии очевидна неприемлемость подобных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии пригласили на празднование 80-летия Победы в Берлине представителей с Украины, а не России, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проявлением крайнего цинизма.

    Министерство иностранных дел России осудило действия Германии, подчеркнув, что ограничение участия российских делегаций в памятных мероприятиях является аморальным.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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