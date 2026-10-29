Суд в Нидерландах отказал мужчине в праве на встречи с кошкой после развода

Житель Нидерландов не смог добиться через суд графика встреч с кошкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина съехал из семейного жилища два года назад, когда его жена, имеющая гражданство Нидерландов и США, подала заявление на развод и оставила животное у себя, передает РИА «Новости».

В ходе разбирательства гражданин попросил забирать кошку к себе через неделю или на каждые выходные. Бывшая супруга выступила против таких условий. По ее словам, животное страдает опасными хроническими заболеваниями и нуждается в стабильном режиме лечения. Она также указала на то, что после переезда мужчина не проявлял интереса к питомцу и не участвовал в оплате услуг ветеринара.

В инстанции пояснили, что просьба об установлении графика встреч с кошкой не относится к требованиям статьи 827 Гражданского процессуального кодекса страны. В связи с этим правовых оснований для удовлетворения запроса не существует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее житель Подмосковья потребовал при разводе вернуть половину суммы за пластическую операцию бывшей жены.

Кроме того, работающий дальнобойщиком мужчина развелся с супругой из-за любви к внезапно найденному коту.

Петербургский суд вынес решение в конфликте бывшей пары за право владения питомцем.