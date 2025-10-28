Дальнобойщик развелся ради любимого кота

Tекст: Алексей Дегтярев

На протяжении нескольких лет водитель брал с собой питомца по кличке Бусик в каждую дорогу. Однако два года назад в Ростовской области кот неожиданно выбежал из фуры и пропал, пишет RT.

После этого дальнобойщик начал активно разыскивать своего любимца. Он размещал объявления в интернете и даже предлагал вознаграждение за информацию о Бусике.

По информации из местных пабликов, жена водителя устала от частых разлук и поставила мужчину перед выбором: остаться с ней или продолжать искать кота.

В результате дальнобойщик решил выбрать Бусика, а семейная пара рассталась. Пропавшего кота нашли. Все это время животное находилось неподалеку – его приютили пограничники в том же районе, где он потерялся.

В 2020 году в Архангельске женщина два дня просидела на кухне из-за «взбесившейся» кошки, ей пришлось из окна звать на помощь.