Жительница Архангельска два дня не могла выйти из кухни из-за злой кошки

В Архангельске женщина два дня просидела на кухне из-за «взбесившейся» кошки. Хозяйке пришлось из окна звать на помощь, сообщила пресс-служба Архангельской областной службы спасения.

Отмечается, что 19 января прохожий заметил в окне третьего этажа женщину. Выяснилось, что ее домашняя любимица не давала ей выйти из комнаты. Как только женщина пыталась выйти из кухни – животное нападало на нее, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Спасатели по лестнице поднялись к окну квартиры, проникли внутрь и поймали кошку одеялом. Питомица была возвращена хозяйке в переноске. Медицинская помощь женщине не понадобилась.

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