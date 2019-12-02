Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области кот задушил спящую в коляске 9-месячную девочку, сообщил начальник Липовецкого отделения полиции ГУНП в Винницкой области Павел Дармограй.

По его словам, трагедия произошла 30 ноября. Мать оставила спящую девочку в коляске, а сама занялась хозяйством. Когда она вернулась, на ребенке лежал кот, к тому моменту девочка уже не дышала. Предварительная причина смерти по материалам экспертизы – асфиксия, сообщает УНН.

«Никаких мер пока не употребляем, учитывая то, что там сейчас психологическая проблема в семье. Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться – когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка. Держим на контроле, службы работают с матерью – поспешных выводов не делаем», – отметил Дармограй.

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