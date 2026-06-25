Семья в США обвинила SnapChat в поощрении насилия над детьми

Семья из США подала иск к SnapChat из-за изнасилования ребенка

Tекст: Мария Иванова

Родители 12-летней девочки из США подали очередной иск против мессенджера SnapChat, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на материал канала CNN.

В документе говорится: «В иске говорится, что такие функции SnapChat, как «Быстрое добавление» и «Snap Map» (позволяет пользователям делиться своей геопозицией), позволили насильнику... связаться с девочкой... и установить с ней дружеские отношения с намерением склонить ее к сексуальной связи».

Указано, что обвиняемый признал себя виновным по пункту о растлении малолетней либо попытке растления, а также по пункту о склонении или попытке склонения несовершеннолетней к интимной связи. Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы.

CNN отмечает, что к платформе ранее уже предъявляли похожие претензии другие семьи, а несколько мужчин получили реальные сроки за насилие над несовершеннолетними, с которыми они знакомились в SnapChat. В 2024 году генеральный прокурор штата Нью-Мексико Рауль Торрес подал в суд на Snap, заявив, что политика и функции компании способствуют сексуальной эксплуатации детей.

SnapChat остается популярным американским мобильным приложением для обмена исчезающими сообщениями, фото и видео. Сообщения могут пропадать через несколько секунд или спустя 24 часа. В 2025 году Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России, в том числе как площадку для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия объявила о начале официального разбирательства в отношении Snapchat из-за рисков для безопасности детей в интернете.

Роскомнадзор ввел блокировку сервиса Snapchat в России из-за его использования в преступных и террористических целях.

В США жюри присяжных ранее признало компании Meta* и YouTube ответственными за вред детям из-за особенностей дизайна их платформ, а TikTok и Snapchat урегулировали иск до начала слушаний.