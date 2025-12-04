Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Роскомнадзор начал блокировать SnapChat из-за угрозы терактов
Запрет на использование SnapChat был введен в России из-за обвинений во вмешательстве и распространении преступного контента через сервис.
Сервис SnapChat начал блокироваться в России с 10 октября 2025 года, передает ТАСС.
Роскомнадзор заявил, что решение было принято из-за того, что приложение используется для организации террористических действий и вербовки исполнителей на территории страны.
Представитель пресс-службы ведомства заявил: «По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».
Решение о блокировке объясняется правилами централизованного управления сетью связи общего пользования. Ведомство подчеркнуло, что меры были приняты с целью защиты граждан и предотвращения использования платформы для распространения преступной деятельности.
