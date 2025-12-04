Роскомнадзор начал блокировать SnapChat из-за угрозы терактов

Tекст: Денис Тельманов

Сервис SnapChat начал блокироваться в России с 10 октября 2025 года, передает ТАСС.

Роскомнадзор заявил, что решение было принято из-за того, что приложение используется для организации террористических действий и вербовки исполнителей на территории страны.

Представитель пресс-службы ведомства заявил: «По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

Решение о блокировке объясняется правилами централизованного управления сетью связи общего пользования. Ведомство подчеркнуло, что меры были приняты с целью защиты граждан и предотвращения использования платформы для распространения преступной деятельности.

