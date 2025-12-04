РБК: Роскомнадзор усилил блокировку VPN

Tекст: Ольга Иванова

Роскомнадзор обновил настройки систем технических средств противодействия угрозам, что вызвало сбои в работе VPN-сервисов на территории России, сообщает РБК.

По данным источников издания, изменения направлены на усложнение доступа пользователей к инструментам обхода блокировок. Особенно отметилось массовое ограничение работы протоколов SOCKS5, VLESS и L2TP, широко используемых для обхода запретов.

Эксперты поясняют, что протокол VLESS был одним из последних относительно стабильных решений для обхода блокировок – его сложнее всего обнаруживать, так как он оставляет минимум технических следов.

Независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов отмечает: «Теперь же системы ТСПУ научились определять его по косвенным признакам». При этом SOCKS5 и L2TP были популярны из-за своей универсальности и возможности внедрения дополнительных методов шифрования.

Жалобы пользователей на перебои в работе VPN массово начали поступать в конце ноября, в первую очередь из Татарстана, Удмуртии, Приморского края, а также ряда регионов России, включая Нижегородскую, Свердловскую и Новосибирскую области. По мнению специалистов, блокировки затронули именно общедоступные и простые в использовании VPN-сервисы, поэтому их использование станет значительно сложнее, а качество работы – хуже. Сафонов полагает, что со временем ограничения могут коснуться и хостинг-провайдеров, предоставляющих площадки для подобных сервисов.

В Роскомнадзоре пояснили, что совершенствование технических инструментов направлено на повышение безопасности национального сегмента интернета и защиту от актуальных киберугроз. Эксперты считают, что полная блокировка обхода невозможна, так как VPN-сервисы оперативно осваивают новые технологии. Независимый эксперт телеком-рынка Алексей Лукацкий отмечает: «Обнаружение таких протоколов технически сложно, поэтому их блокировка пока приводит не к полному отключению, а к хаотичным сбоям в работе VPN-сервисов».

Гендиректор «Эффорт Телеком» Алексей Тарасов добавил, что ведомство сейчас планомерно формирует «белые списки» доверенных отечественных онлайн-сервисов, а ресурсы, не соответствующие российскому законодательству, постепенно ограничиваются. Эксперты подчеркивают: борьба за доступ к заблокированным ресурсам продолжится, но её стоимость и техническая сложность для рядовых пользователей будут возрастать.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.