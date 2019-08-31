Собака загрызла годовалого мальчика в Волгоградской области

Привязанная собака напала на годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области. Спасти ребенка не удалось.

«Сегодня около 12 часов он (ребенок – прим. ВЗГЛЯД) самостоятельно вышел во двор домовладения и направился на соседний участок, где находилась на привязи собака. В какой-то момент пес накинулся на ребенка», – сказано на сайте СК России по Волгоградской области.

Мать ребенка, услышав крики, поспешила ему на помощь. Женщина смогла отбить сына и вызвать скорую помощь, однако спасти мальчика не удалось.

Отмечается, что ребенок проживал с родителями, братьями и сестрами. По факту гибели мальчика организована доследственная проверка.

Случаи смерти детей после нападения собак – не редкость. Так, в Ленинградской области девятилетняя девочка умерла после того, как ее укусила овчарка. Подобная ситуация произошла и под Калининградом. Там от укусов собаки погибла пятилетняя девочка.