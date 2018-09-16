Под Калининградом собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев

В поселке Рощино под Калининградом пятилетняя девочка погибла в результате укусов собаки, принадлежащей ее родителям, сообщила представитель регионального следственного управления Следственного комитета России Наталья Гацко.

Она уточнила, что правоохранителям стало известно о смерти девочки в субботу, 15 сентября. «По предварительным данным, девочку покусала собака, приобретенная родителями около двух недель назад», – приводит ее слова ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Точная причина смерти девочки будет установлена во время судебно-медицинской экспертизы, свидетелей допрашивают.

Напомним, в марте в подмосковной Истре собаки насмерть загрызли мужчину и сильно покусали женщину. Выяснилось, что погибший являлся молодым человеком племянницы российского музыканта Юрия Лозы. Стаю собак расстреляли.