Загрызших члена семьи Юрия Лозы собак застрелили

В поселке Курсаково округа Истра Московской области неизвестный расстрелял стаю собак, которая, предположительно, загрызла члена семьи музыканта Юрия Лозы.

Трупы животных были доставлены в территориальное ветеринарное управление № 1 Истринской ветстанции для исследования на бешенство, сообщает АГН «Москва».

Кем были убиты собаки, не сообщается.

Главный ветеринарный инспектор Подмосковья, руководитель Главного управления ветеринарии Максим Ереза отметил, что антигенов вируса бешенства в крови убитых собак обнаружено не было.

Он добавил, что Главное управление ветеринарии проводит все необходимые мероприятия для недопущения распространения инфекционных болезней, общих для человека и животных.

Так, например, в 2017 году «было отловлено, стерилизовано, вакцинировано, идентифицировано больше 4 тыс. безнадзорных животных».

Напомним, в марте в подмосковной Истре собаки насмерть загрызли мужчину и сильно покусали женщину. Позже выяснилось, что погибший являлся молодым человеком племянницы российского музыканта Юрия Лозы.

Позже телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» о необходимости отстреливать бродячих собак, за что подверглась резкой критике.