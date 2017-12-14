Малышеву назвали фашисткой за ее позицию об отстреле собак

Более 11 тыс. пользователей подписали петицию с требованием наказать телеведущую Елену Малышеву за призыв отстреливать бездомных собак, о чем она заявила 29 мая в эфире программы «Жить здорово».

Свыше 11 тыс. человек поддержали петицию на Change.org, призывающую судить телеведущую Елену Малышеву за высказывание в эфире программы «Жить здорово!». Она заявила, что бродячих собак нужно отстреливать.

Слова «этих собак надо отстреливать» звучат на 47-й минуте видео (46:35)

По мнению автора петиции Татьяны Пантиной, телеведущая «призывает к совершению преступлений, предусмотренных статьями 167 и 245 Уголовного кодекса, в части жесткого обращения с животными и их убийств.

Обращение адресовано руководству Первого канала, Министерству культуры, Роскомнадзору, Госдуме, столичной прокуратуре и Министерству телевидения и радиовещания.

Сюжет о бездомных собаках вышел в выпуске «Жить здорово!» от 29 марта. Гостем передачи стал певец Юрий Лоза, чей знакомый погиб после нападения стаи собак. «После того как я написал об этом в сетях, оказалось, что стаи бродячих собак болтаются по Подмосковью и вообще по России в огромном количестве», – отметил Лоза.

Пантина увидела в этих заявлениях нагнетание обстановки.

«С помощью программ, транслирующих эту идею, власть оправдывает зачистку городов от «ненужных животных» перед чемпионатом мира по футболу, стартующим в июне. Настрой и ожесточение общества по отношению к животным может привести с распространению живодерства», – полагает женщина.

В соцсетях Пантину поддержали, обвинив Малышеву в жестокости и фашизме.