Малышева резко ответила на критику за призыв отстреливать собак

Телеведущая Елена Малышева, заявившая в эфире программы «Жить здорово!» о необходимости отстреливать бродячих собак, прокомментировала свои слова.

«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим, думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», – передает RT слова Малышевой.

Сюжет о бездомных собаках вышел в выпуске «Жить здорово!» от 29 марта. Гостем передачи стал певец Юрий Лоза, чей знакомый погиб после нападения стаи собак. «После того как я написал об этом в сетях, оказалось, что стаи бродячих собак болтаются по Подмосковью и вообще по России в огромном количестве», – отметил Лоза.

На момент публикации более 13 тыс. пользователей подписали петицию с требованием наказать телеведущую Елену Малышеву за призыв отстреливать бездомных собак.