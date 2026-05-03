Росгвардия уничтожила свыше 1,5 тыс взрывоопасных предметов в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы Росгвардии уничтожили более 1,5 тыс. взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что инженерно-саперные подразделения обнаружили и ликвидировали свыше 770 снарядов и мин, более 200 ручных гранат, свыше 150 выстрелов к гранатомётам, более 450 взрывателей, детонаторов и зарядов, а также более девяти килограммов взрывчатки.

В ведомстве подчеркнули, что борьба с беспилотниками остаётся одним из приоритетных направлений – мобильные огневые группы продолжают уничтожать вражеские БПЛА в зоне проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, сотрудники Росгвардии совместно с правоохранителями задержали 45 человек, подозреваемых в преступлениях, пресекли 145 административных правонарушений и изъяли из оборота свыше одного килограмма наркотических веществ.

