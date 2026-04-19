    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    WSJ сообщил о причинах отказа Трампа от захвата острова Харк
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Группировка «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    Сергей Брилев Сергей Брилев В истории с секретным письмом внука Рауля Кастро что-то не сходится

    Появление новости про письмо от Рауля-внука Трампу ровно под юбилей битвы при Плайя-Хирон, когда в 1961 году гаванские кубинцы разделались с десантом кубинцев майямских, выглядит подозрительно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    19 апреля 2026, 09:03 • Новости дня

    Росгвардия за месяц обезвредила в ДНР свыше 8 тыс. боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники Росгвардии за месяц обезвредили в ДНР свыше 8 тыс. взрывоопасных предметов, сообщается в канале федеральной службы в мессенджере Max.

    Сотрудники Росгвардии за месяц обезвредили в Донецкой Народной Республике свыше 8 тыс. взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Росгвардии в MAX.

    В ходе комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на территории региона росгвардейцы также нашли и изъяли около 5,8 кг взрывчатых веществ, 89 единиц огнестрельного оружия и более 230 тыс. патронов, включая патроны иностранного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный тайник с боеприпасами украинских войск неподалеку от Дебальцево.

    Бойцы ведомства изъяли иностранное оружие из замаскированного командного пункта в одном из сел региона.

    На окраине Мариуполя силовики нашли схрон с гранатометами и тысячами патронов.

    18 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 568 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 370 беспилотников, 656 ЗРК, 28 950 танков и других бронемашин, 1 703 боевые машины РСЗО, 34 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 669 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

    Ранее ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины.

    18 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    ВСУ по ошибке обстреляли свой лагерь с наемниками под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю своих же наемников из Бразилии.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю иностранных наемников из Бразилии на территории села Михайловка под Купянском, сообщает URA.RU со ссылкой на telegram-канал SHOT. . Инцидент произошел из-за ошибки наводчика РСЗО Vampire при вводе координат, что привело к ранению более 30 человек.

    Село Михайловка находится примерно в пяти километрах от Купянска. По данным российских военных, ВСУ регулярно обстреливают Купянск и окрестные населенные пункты ракетами, чтобы сдержать продвижение российских войск.

    Военнослужащие России отмечают, что украинская сторона наносит удары не только по позициям российских подразделений, но и по собственным диверсионно-разведывательным группам, которые пытаются проникнуть в город. Перемещения ВСУ фиксируются российскими беспилотниками, что позволяет отслеживать ситуацию на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа латиноамериканских боевиков самовольно покинула позиции украинской национальной гвардии у Купянска.

    Российские силовики ликвидировали пятерых бразильских наемников из состава тринадцатой бригады ВСУ.

    Ранее командование украинской армии отправило в атаку на этот город около трехсот иностранцев.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Лавров оценил перспективу возобновления переговоров по Украине

    Лавров заявил об отсутствии в настоящий момент приоритета по переговорам по Украине

    Лавров оценил перспективу возобновления переговоров по Украине
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, Россия не отказывается от встреч и положительно оценивает возможность их возобновления в Стамбуле, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, вопрос возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине сейчас не является приоритетным для России, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил, что Москва положительно относится к возможности возвращения переговоров в Стамбул. По его словам, Россия никогда не навязывала диалог и готова к нему, если партнер будет настроен на обсуждение.

    «Когда кто-то созреет, пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня», – заявил Лавров.

    Он также отметил, что ключевым условием для начала диалога является готовность другой стороны к конструктивному обсуждению. В настоящее время, по его словам, вопрос переговоров стоит не на первом месте среди текущих задач Москвы.

    Ранее Сергей Лавров предупредил, что ошибочное восприятие России как «слабого государства» может привести к серьезным последствиям.

    Лавров также отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, вскоре могут утратить энтузиазм и превратиться в «коалицию отжелавших».

    18 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Федорищев сообщил об эвакуации персонала предприятий области после атаки БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Персонал промышленных предприятий Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области, подвергшихся атаке БПЛА, эвакуирован, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

    Как сообщил Федорищев в своем канале в MAX, персонал промышленных предприятий в Новокуйбышевске и Сызрани был эвакуирован после атаки дронов. По его словам, на местах инцидентов продолжают работать экстренные службы, а предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.

    Федорищев подчеркнул, что атаки БПЛА на Самарскую область продолжаются, и призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на проверенные источники информации.

    Кроме того, министр здравоохранения региона Андрей Орлов сообщил, что женщины и новорожденные, которых эвакуировали из роддома в Новокуйбышевске после атаки, чувствуют себя удовлетворительно, передает ТАСС. По его словам, состояние всех эвакуированных стабильное, угрозы их жизни нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске.


    18 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над семью регионами России

    Силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над семью регионами и Черным морем

    Силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над семью регионами России
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Система ПВО России в течение восьми часов сбила 46 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над Черным морем и семью регионами, сообщило Министерство обороны.

    В период с восьми утра до четырех часов дня дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Министерство обороны.

    Аппараты были нейтрализованы над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей, а также над акваторией Черного моря.

    В ночь на 18 апреля силы противовоздушной обороны России уничтожили 258 украинских беспилотников.

    Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью.

    Средства противовоздушной обороны поразили за ночь 27 беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью.

    18 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    Бойцы ВСУ назвали отправку в Сумскую область билетом в один конец

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие стараются любыми способами избежать переброски в Сумскую область о полном отсутствии ротаций и шансов на возвращение, сообщили российские силовики.

    В российских силовых структурах сообщили, что среди украинских военных распространилось мнение о невозможности вернуться после отправки на сумское направление. Бывший украинский спецназовец Д. Янгол рассказал, что собирался восстановиться в ВСУ и начал искать подразделение для службы. Его бывшие сослуживцы предупредили, что командиры прямо говорят всем прибывающим в Сумскую область, что «обратного билета» и ротаций не будет, передает ТАСС.

    Собеседник агентства отметил, что в лучшем случае военнослужащему ВСУ могут предоставить краткосрочный отпуск. После этого, по его словам, большинство украинских солдат предпочитают дезертировать, чтобы избежать возвращения на сумское направление.

    Ранее украинское командование до трех месяцев оставляло бойцов на передовых позициях в Сумской области без ротации.

    В районе Юнаковки военнослужащие ВСУ целыми взводами и ротами пропадали без вести.

    Сумской пограничный отряд понес значительные потери в районе села Новая Сечь.


    18 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    После падения обломков БПЛА в Тольятти вспыхнул лесной пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА, вызвавшего низовой лесной пожар, сообщил глава города Илья Сухих.

    В Тольятти ликвидируют лесной пожар, возникший после падения обломков БПЛА, передает ТАСС.

    По словам главы города Ильи Сухих, сегодня Самарская область подверглась атаке вражеских беспилотников, и в результате падения их обломков начался низовой лесной пожар.

    К тушению пожара подключены силы тольяттинской пожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области, сотрудники Центра гражданской защиты города, представители Тольяттинского лесничества, а также сотрудники муниципальных и промышленных предприятий. Для координации действий на месте создан оперативный штаб.

    В настоящее время пожар локализован. Спасатели продолжают ликвидацию отдельных очагов возгорания и проливают территорию, чтобы полностью исключить повторное возгорание.

    Ранее персонал промышленных предприятий Новокуйбышевска и Сызрани эвакуировали после атаки беспилотников.

    Беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске.

    Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью.

    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    18 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Открытое горение на морском терминале в Туапсе полностью ликвидировали

    В Туапсе потушили пожар на морском терминале после атаки беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    Спасатели справились с крупным возгоранием на инфраструктурном объекте, возникшим после атаки беспилотника, для тушения потребовалось привлечь более полутора сотен специалистов.

    Огонь на территории предприятия был окончательно побежден, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

    К борьбе со стихией привлекли 154 человека и 49 единиц спецтехники, включая силы регионального управления МЧС.

    В муниципалитете продолжается ликвидация последствий налета беспилотной авиации. Профильные службы активно занимаются разбором завалов на местах поврежденных строений.

    Глава района Сергей Бойко рассказал о ходе восстановительных работ. «Сегодня на подмогу вышли молодежные волонтеры. Группировка составляет 91 человек. Погода портится, поэтому в домах, где выбило стекла и их еще не заменили, поручил временно затянуть окна пленкой», – заявил чиновник.

    Экологическая обстановка в городе остается в норме. По информации Роспотребнадзора, эксперты не зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, технологическое оборудование в порту Туапсе загорелось после ночной атаки беспилотников.

    Ранее в результате налета украинских дронов на город пострадали два человека.

    18 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    Системы ПВО сбили три беспилотника над Ульяновской областью

    Силы ПВО уничтожили три вражеских дрона над территорией Ульяновской области

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Ульяновской областью уничтожены три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе, не вызвав разрушений и жертв.

    Отражение атаки обошлось без пострадавших и повреждений имущества, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. В настоящее время на месте падения фрагментов работают сотрудники специальных служб.

    Глава региона также обратился к местным жителям с предупреждением. «Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО», – подчеркнул Русских.

    Он добавил, что приближаться к упавшим частям аппаратов крайне опасно для жизни. Специалисты продолжают обследование территории падения дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в марте российские военные нейтрализовали пять вражеских беспилотников в небе над Ульяновской областью. Несколькими днями ранее дежурные системы защиты ликвидировали две воздушные цели в этом же регионе. До этого средства противовоздушной обороны успешно уничтожили еще два украинских дрона.

    18 апреля 2026, 16:06 • Новости дня
    Захарова назвала Киев террористической ячейкой после атаки на роддом

    Захарова: Киев стал международной террористической ячейкой

    Tекст: Мария Иванова

    Падение украинского дрона возле родильного дома в Самарской области стало очередным доказательством трансформации украинских властей в настоящую международную преступную группировку, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Инцидент в Новокуйбышевске наглядно демонстрирует террористический характер действий соседнего государства, передает ТАСС. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула масштаб угрозы.

    «Это не просто неонацистский режим. Это неонацистский режим, который, не отказываясь, а лишь развивая свою нацистскую идеологию, трансформировался в международную террористическую банду, ячейку, организацию. Это уже специалисты квалифицируют как терроризм», – сказала она.

    Представитель внешнеполитического ведомства провела параллели между киевскими властями и северокавказскими боевиками из 1990-х годов. По ее словам, целенаправленные удары по детским садам, школам, машинам скорой помощи и спасателям являются осознанной тактикой, в которую логично вписывается и нападение на роддом.

    Утром 18 апреля украинский беспилотник упал рядом с городским родильным домом в Самарской области. Взрывная волна выбила окна в здании и повредила припаркованные автомобили медицинских служб.

    Весь персонал, рожениц и новорожденных оперативно эвакуировали в безопасное место. В результате происшествия никто не пострадал, на месте инцидента развернули оперативный штаб.

    Ранее Мария Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма.

    18 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более 1,1 тыс. военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях, уничтожив за сутки свыше 1,1 тыс. военнослужащих ВСУ и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Мирополья, Кондратовки, Бачевска и Суходол Сумской области, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Ветеринарным, Старицей и Землянками.

    При этом противник потерял до 190 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, 12 складов матсредств и пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Дружелюбовки, Кутьковки, Боровой, Новосергеевки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронемашина, четыре артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад и бригады охраны генштаба ВСУ в районах Кривой Луки, Стенок, Рай-Александровки, Артема, Константиновки и Ильиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 160 военнослужащих, пять артиллерийских орудий, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Приюта, Белицкого, Кучерова Яра, Гришино, Новоалександровки, Ленина, Сергеевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 315 военнослужащих, семь бронемашин, два артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Любицкого, Шевченковского, Самойловки, Воздвижевки, Чаривного Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.

    Противник потерял свыше 225 военнослужащих, два артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и четыре склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Зыбино в Харьковской области

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    18 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    Житель Брянской области получил ранение при попытке поднять взрывное устройство

    Житель Брянской области подорвался при попытке поднять взрывное устройство

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Курковичи Брянской области местный житель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения при попытке поднять взрывное устройство, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    В селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области мужчина получил серьезные травмы после попытки поднять взрывное устройство, сообщил в Max Богомаз.

    По его словам, в результате происшествия у пострадавшего диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, где ему уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    В ноябре житель Курской области лишился кисти из-за поднятого во дворе взрывного устройства.

    В октябре мужчина в Белгородской области получил травмы при детонации мины на своем участке

    18 апреля 2026, 18:01 • Новости дня
    При атаке дрона на машину в Курской области ранены три человека

    Хинштейн сообщил о ранении трёх человек осколками при атаке дрона на автомобиль

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Курской области были ранены два мужчины и женщина, им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Max, что трое мирных жителей пострадали при атаке украинского дрона на машину между Глушковским и Рыльским районами Курской области.

    По его словам, среди пострадавших – 67-летний мужчина с осколочными ранениями головы, живота, обеих рук и ног, 62-летний мужчина с ранениями головы, груди, живота, рук и ног, а также 67-летняя женщина с осколочными ранениями правой кисти, предплечья и плеча.

    По словам Хинштейна, всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Накануне в Глушковском районе Курской области при атаке украинского дрона пострадали два человека.

    Днем ранее беспилотники ВСУ ранили троих мирных жителей в Рыльском районе.

    18 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Сальдо заявил о курсе Зеленского на эскалацию конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и лишь иногда делает вид, что готов на переговоры, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо заявил, что Владимир Зеленский взял курс на эскалацию конфликта и не проявляет реальной заинтересованности в мирном урегулировании на Украине, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Зеленский взял курс на увеличение напряженности и никоим образом не заинтересован, и не видно в его действиях, что он заинтересован в мирном урегулировании процесса». По словам губернатора, киевский режим лишь изредка имитирует готовность к переговорам, однако конкретных шагов в этом направлении не предпринимает.

    Губернатор считает, что подобные заявления из Киева – это попытка отвлечь внимание от происходящего на фронте и активизировать усилия по созданию новых средств уничтожения. Сальдо также подчеркнул, что, по его мнению, киевский режим создает условия для гибели людей повсеместно, а не только в специально отведённых местах, как это делали нацисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи объяснили внезапный интерес Владимира Зеленского к миру попыткой отвлечения внимания от коррупционного скандала.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал маловероятным завершение украинского конфликта в текущем году из-за влияния западных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов обвинил украинского лидера в намеренном затягивании мирных переговоров ради устранения политических соперников.

