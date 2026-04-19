Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники Росгвардии за месяц обезвредили в Донецкой Народной Республике свыше 8 тыс. взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Росгвардии в MAX.

В ходе комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на территории региона росгвардейцы также нашли и изъяли около 5,8 кг взрывчатых веществ, 89 единиц огнестрельного оружия и более 230 тыс. патронов, включая патроны иностранного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный тайник с боеприпасами украинских войск неподалеку от Дебальцево.

Бойцы ведомства изъяли иностранное оружие из замаскированного командного пункта в одном из сел региона.

На окраине Мариуполя силовики нашли схрон с гранатометами и тысячами патронов.