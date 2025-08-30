В ДНР нашли арсенал ВСУ с иностранным оружием и дронами-камикадзе

Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащие Росгвардии нашли брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ в одном из освобожденных сел Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным пресс-службы ведомства, объект был расположен в подвале жилого многоквартирного дома и тщательно замаскирован.

На месте обнаружены образцы иностранного вооружения, включая автоматы Калашникова, американский пулемет M240, чешскую винтовку CZ BREN 2, а также более 35 тыс. патронов различных калибров, среди которых были и натовские стандарты.

Также изъяты свыше 200 мин калибром 120 миллиметров, более 50 мин калибром 82 миллиметра, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотные огнеметы и более 2 тыс. гранат.

В подвале действовали штаб, пункт боевого питания мотопехотного взвода и мастерская по сборке мультироторных беспилотников. При отступлении украинские военные оставили 20 дронов-камикадзе, которые не были подготовлены к применению.

«Саперы Росгвардии с минно-разыскной собакой по кличке Багира обследовали все подвальные помещения. Росгвардейцы обнаружили и изъяли автоматы Калашникова, американский пулемет M240, чешскую винтовку CZ BREN 2, более 35 тыс. патронов различных калибров (в том числе натовских стандартов), свыше 200 120-миллиметровых мин, более 50 82-миллиметровых мин, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотные огнеметы, более 2 тыс. гранат и другие боеприпасы», – заявили в пресс-службе.

Изъятое вооружение и боеприпасы переданы взаимодействующим силовым структурам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, под Купянском украинские военные оставляют бронетехнику, включая Oncilla 4x4, опасаясь эвакуировать ее из-за активных действий российских беспилотников.

На территории аэроклуба в польской деревне Лашки у границы с Украиной обнаружили восемь неохраняемых контейнеров с системами ПВО, предназначенными для передачи ВСУ.

В освобожденных районах Курской области обнаружили самодельные гранаты с жидкостью темного цвета, предназначенные для сброса с беспилотников.



