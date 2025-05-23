Гранаты с химвеществами нашли на позициях ВСУ в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами, подготовленные для сбросов с беспилотников, были обнаружены на брошенных позициях ВСУ в освобожденных районах Курской области, передает РИА «Новости». Как сообщил командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным «Пилат», противник оборудовал позиции в населенных пунктах, где после проверки были найдены ручные химические гранаты и самодельные устройства.

«Состав мы пока не изучали, но можем предположить, что это может быть и фосфор, и могут быть другие зажигательные смеси… Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета», – рассказал «Пилат».

Также среди обнаруженных предметов были переделанные для сброса с БПЛА дымовые гранаты, используемые на бронетехнике производства НАТО. По словам командира отряда, обнаруженные химические средства могут обладать удушающим эффектом и могли быть нацелены как на российские подразделения, так и на мирное население региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы «Севера» разминировали курское приграничье после боевых действий. В Курской области запланировали разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы. ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением.