То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
Курская область готовится к разминированию 112 населенных пунктов
В Курской области предстоит разминировать 112 населенных пунктов из 122
В Курской области запланировано разминирование 112 населенных пунктов, в которых продолжают находить взрывоопасные предметы, включая те, что произведены странами НАТО.
Как сообщает РИА «Новости», исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области подполковник Александр Румянцев заявил, что в регионе предстоит разминировать 112 населенных пунктов. В перечень объектов для первоочередного разминирования включено 122 населенных пункта. По словам Румянцева, на сегодняшний день уже разминировано 10 населенных пунктов, а работы продолжаются еще в 20.
Румянцев отметил, что во время разминирования ежедневно обнаруживается большое количество взрывоопасных предметов, в том числе и производства стран НАТО. Это подчеркивает опасность и сложность задачи, стоящей перед саперами.
Для обеспечения безопасности в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Ведутся подготовительные работы по полному разминированию территорий, ранее подвергшихся атаке.
Ранее подразделения ВСУ перешли в наступление на Курскую область 6 августа 2024 года, но их продвижение было остановлено. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области специалисты МЧС успешно нейтрализовали свыше 2 тыс. взрывоопасных предметов, включая авиабомбы и беспилотники.
Военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей. Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.