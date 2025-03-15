После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».35 комментариев
Российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток»
В Курской области военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что военные инженеры в ходе выполнения задач в Курской области обнаружили запрещенные боеприпасы. Среди них были найдены кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией.
В Министерстве обороны подчеркнули, что обнаружение таких боеприпасов создает серьезную угрозу для мирного населения в освобожденных районах области.
Помимо этого, Минобороны сообщило о применении ВСУ в Курской области боеприпасов, поставляемых странами НАТО. Саперам предстоит значительная работа по разминированию территорий, так как в ходе боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.