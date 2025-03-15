Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что военные инженеры в ходе выполнения задач в Курской области обнаружили запрещенные боеприпасы. Среди них были найдены кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией.

В Министерстве обороны подчеркнули, что обнаружение таких боеприпасов создает серьезную угрозу для мирного населения в освобожденных районах области.

Помимо этого, Минобороны сообщило о применении ВСУ в Курской области боеприпасов, поставляемых странами НАТО. Саперам предстоит значительная работа по разминированию территорий, так как в ходе боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.