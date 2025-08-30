Рогов заявил о желании Зеленского зачистить политическое поле Украины

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Зеленский затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине из-за личных интересов, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

Рогов утверждает, что Зеленский продолжает боевые действия и намерен оттягивать мирный процесс до завершения зачистки политического поля, чтобы установить гарантированный контроль над внутренней ситуацией в случае проведения выборов.

«Зеленский продолжает боевые действия и будет затягивать переговорный процесс до того момента, пока не будет уверен, что в случае проведения выборов, которые должны быть проведены сразу после наступления мира, он закончит зачистку политического поля и установит гарантированный контроль над внутриполитической ситуацией. Когда Зеленский поймет, что его власти ничего не угрожает, тогда вероятность наступления мира увеличится», – заявил Рогов.

Рогов также отметил, что Зеленский по-прежнему надеется удержать фронт и не допустить потери крупных территорий.

