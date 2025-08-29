  • Новость часаЭксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    8 комментариев
    29 августа 2025, 16:30 • Политика

    Европейским миротворцам мешает военная реальность

    Маневр Европы с «гарантиями безопасности» не выдержит проверки временем

    Европейским миротворцам мешает военная реальность
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Дискуссии стран Запада о том, какие гарантии безопасности они предложат для Украины, заходят на очередной круг – и общий смысл этих дискуссий стал ясен. Если возобладает подход ЕС, Россия получит от США заведомо неприемлемое предложение. Но планы Брюсселю портит обстановка на линии фронта.

    «Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов». Именно так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о гарантиях безопасности, который должен быть прописан в итоговом соглашении по Украине.

    Но возникает ощущение, будто Запад по-прежнему хочет решить этот вопрос внутри себя, не учитывая мнения России, хотя несколько последних лет наглядно показали, что без России никакая схема не сработает (география не позволяет).  

    О гарантиях безопасности беседует вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предлагает вариант «НАТО-лайт» (то есть коллективные гарантии по аналогу пятой статьи альянса). Другие евролидеры обсуждают, кто, когда и в каком количестве сможет отправить «миротворцев» на Украину, и где они будут располагаться. Западные СМИ (в частности, Financial Times) пишут о том, что США готовы обеспечить европейцев разведданными и логистической поддержкой. А в ближайшее время госсекретарь Марко Рубио, которому поручено собрать все эти предложения и слепить их в какой-то целостный конструкт, собирается презентовать свой труд публике.

    В России на эти междусобойчики смотрят с долей недоумения и периодически напоминают, что европейские инициативы не стыкуются с российским видением завершения конфликта. Особенно в той части, которая подразумевает присутствие на Украине войск из стран НАТО.

    «Позиция России проста. Украина должна стать подлинно нейтральным государством, с сокращенными вооруженными силами и без интенсивного военного сотрудничества с Западом. Внешние гарантии безопасности в отношении нее должны обеспечивать постоянные члены Совбеза ООН. Включая, конечно же Россию. Она должна быть частью механизма коллективных гарантий безопасности», – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    По его словам, гарантии безопасности должны в первую очередь снимать угрозы в отношении России. Следовательно, Украина не может быть частью европейской партии войны и тараном против РФ в руках коллективного Запада.

    Европа фактически игнорирует эту позицию, не раз озвученную на самом высоком уровне. На днях к ней возвращались глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, общий смыл пояснений которых таков: неприемлемое не пройдет, зря суетитесь. Войска стан НАТО на Украине – это как раз неприемлемое.

    Даже сам термин «европейские миротворцы» – это подмена понятий и безосновательная заявка на нейтральный статус.

    «Не существует европейских военных – существуют военные конкретных стран и большинство этих стран являются членами НАТО», – подчеркивает Песков.

    Между тем, на первый взгляд нелогичные и бесперспективные междусобойчики европейцев объясняются просто. Целью Брюсселя является не разработка гарантий безопасности для Украины, а продление американского участия в украинском конфликте или срыв переговорного процесса с Москвой.

    «Европейцы хотят настроить администрацию Трампа против России и убедить президента США в том, что Россия не хочет мира. Именно для этого они постоянно вбрасывают в публичное пространство детали из обсуждения гарантий – пытаются спровоцировать на жесткие заявления, которые будут поданы Трампу как доказательство того, что Россия якобы не хочет мира», – объясняет Суслов.

    Сущностно вопрос гарантий никто из них не обсуждает и даже не собирается обсуждать. В понимании Брюсселя диалог с Москвой, не говоря уже о согласии на ее требования, будет означать признание российской победы. После этого начнутся поиски виноватых в этой победе внутри антироссийской коалиции. Скорее всего, виноватыми назначат администрацию Джо Байдена и руководство Евросоюза. Но, если первые уже в отставке, вторые в отставку не собираются.

    Если же США откажутся прерывать переговорный процесс с Россией, то в дело вступает план «Б» – срыв урегулирования через завышенные требования.

    «Европа хочет убедить администрацию Трампа принять европейское понимание гарантии безопасности или близкое к нему. Администрация Трампа ошибочно исходит из того, что для России главное – это территория, значит, можно украинские уступки на по территориям как бы обменять на российские уступки по гарантиям безопасности», – рассуждает Суслов. Вот европейцы и пытаются навязать американцам максималистский подход, чтобы США вышли с таким подходом на обреченные в этом случае переговоры с Москвой.

    Например, убеждают настаивать на размещении на Украине европейских военных. Лоббируют сохранение высочайшего уровня военно-политического сотрудничества между НАТО и Киевом. Подначивают требовать от Москвы отказа от демилитаризации Украины под предлогом того, что мощная украинская армия должна быть основой гарантий безопасности.

    Теоретически выход на максималистские позиции позволит Штатам отказываться от одних нереалистичных пунктов в обмен на требование принять другие нереалистичные. «Например, чтобы в рамках как бы итоговой сделки Запад отказался от идеи размещения миротворцев из “коалиции желающих” на территории Украины, а Россия отказалась от требования демилитаризации», – говорит Суслов.

    Вероятно, часть администрации Трампа поддерживает европейцев в их плане «Б», считая, что такой подход усилит переговорные позиции Запада. Так бы и было, если бы Москва садилась за стол, используя терминологию Трампа, со слабыми картами. Например, в ситуации, когда российские войска отступают и время играет на стороне Украины. Но на деле все совершенно наоборот.

    С каждым новым освобожденным населенным пунктом и новым отступлением ВСУ переговорные позиции – настоящие переговорные позиции – России усиливаются.

    Значит, Западу придется идти на все более и более тяжелые компромиссы, если, конечно, Трамп действительно хочет закончить конфликт и получить вожделенную Нобелевскую премию мира.

