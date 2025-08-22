  • Новость часаСША ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции
    Норвегия создала новую военную бригаду на границе с Россией
    Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу Хрущева
    Политолог объяснил анекдотом взаимоотношения Украины и НАТО
    Из-за падения БПЛА в Воронежской области задержаны более 70 поездов
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине
    Посол России потребовал объективного расследования подрывов «Северных потоков»
    Экзамен на пост главы Верховного суда России отменили из-за отсутствия кандидатов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    19 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    54 комментария
    22 августа 2025, 02:22 • Новости дня

    В США обнародован протокол беседы Клинтона и Путина о приглашении России в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    Комментарии (9)
    21 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    NYT: Запад может ввести войска на Украину после окончания войны без согласия России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    Комментарии (34)
    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 12:24 • Новости дня
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    Политолог Рар: План Мелони не остановит милитаризацию Украины Европой

    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    Комментарии (13)
    21 августа 2025, 10:12 • Новости дня
    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

    Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

    Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине
    @ Brent Gudenschwager/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос, как главные темы на переговорах по урегулированию, сообщает Bloomberg.

    Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

    «На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

    Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

    Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

    Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

    Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Комментарии (8)
    21 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление, а также пообещал «интересные времена».

    Трамп заявил, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не уточнив деталей, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Truth Social он провел аналогию с командой, у которой есть защита, но нет права атаковать, подчеркнув: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией».

    Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден, не дал Украине возможности для ответных ударов. Нынешний глава Белого дома добавил, что если бы сам занимал пост президента в то время, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

    «Будь я президентом – без шанса. Впереди интересные времена», – резюмировал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    Комментарии (13)
    21 августа 2025, 22:22 • Новости дня
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине

    Экс-конгрессмен США Гетц: Нужно предложить России членство в НАТО

    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно предложить членство России в НАТО как инструмент для достижения мирного урегулирования на Украине на условиях США, заявил один из видных союзников президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

    «У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – заявил Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

    По словам Гетца, такой шаг должен стать не подарком, а сильным рычагом давления, который может использовать Трамп, пишет «Московский комсомолец».

    Политик отметил, что за этот «пряник» Трамп сможет получить от Москвы необходимые уступки в вопросах прекращения боевых действий, развития экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. Гетц добавил, что не считает себя радикалом, и напомнил, что партнерство России и НАТО уже обсуждалось экспертами разного политического спектра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отчете комитета по этике Палаты представителей говорилось, что Гетц платил 17-летней девушке за секс и неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази, в период с 2017 по 2019 год. На фоне обвинений Гэтц снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора.

    Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Энтони Блинкен, занимая пост главы Госдепа, заявлял, что Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО в 1990-х годах.

    Президент России Владимир Путин рассказывал, что реакция Клинтона на гипотетическое предположение о возможности вступления России в НАТО «выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны».

    Комментарии (3)
    21 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Генштабы США и ЕС подготовили варианты поддержки мирных переговоров

    В Генштабе США заявили о разработке военных сценариев поддержки мирных переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    Совещание начальников штабов США, ряда стран Европы и Украины прошло в Вашингтоне, сообщает РИА «Новости». По словам представителя американского генштаба Джозефа Холстеда, участники встречи разработали военные варианты, которые могут поддержать процесс мирных переговоров на континенте.

    Эти предложения должны быть направлены советникам по национальной безопасности соответствующих стран для дальнейшего рассмотрения и согласования с дипломатическими шагами.

    Встреча включала руководство генштабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Планирование и обсуждение взаимодействия будут продолжаться параллельно с развитием переговорного процесса.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Франция, Германия и Великобритания намерены разместить войска на Украине, однако в период его президентства американского контингента там не будет. В МИД России заявили, что любые инициативы по размещению войск НАТО на Украине считаются категорически неприемлемыми и угрожающими эскалацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент предложил лидерам России и Украины самим провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности, если они основаны на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Москва выразила надежду, что попытки европейских стран сорвать договоренности президентов России и США на встрече на Аляске окажутся безуспешными.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 21:01 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной смене подхода США к России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в эфире одной из американских радиостанций заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    По словам Трампа, в течение двух недель станет ясно, возможно ли мирное решение ситуации, передает ТАСС.

    «Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли мир на Украине.

    Ранее Трамп не исключил срыва украинского урегулирования. Он также заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 14:12 • Новости дня
    Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытках сорвать прогресс по Украине
    Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытках сорвать прогресс по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, активность этой группы преследует цель сорвать прогресс, наметившийся по итогам саммита на Аляске и предыдущих контактов между представителями американской и российской сторон, передает ТАСС.

    Лавров также прокомментировал инициативу Владимира Зеленского о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Зеленский ранее неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие переговоры.

    По мнению Лаврова, риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным в действительности не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход.

    «Явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле «Квартал 95» и прочих трюков», – подчеркнул глава МИД России.

    Ранее «Коалиция желающих» выразила готовность направить «силы сдерживания» на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле.

    Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

    Комментарии (2)
    21 августа 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    Путин присвоил звание Героя Труда президенту РАН Красникову
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту Российской академии наук (РАН) Геннадию Красникову.

    Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной науки присвоить звание Героя Труда Российской Федерации президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» Красникову Геннадию Яковлевичу», – сказано в документе.

    Геннадий Красников занимает пост президента РАН с 2022 года.

    В июле Красников на встрече с Путиным заявил о востребованности и эффективности фундаментальных исследований для нужд обороны и безопасности страны.

    Комментарии (3)
    21 августа 2025, 17:35 • Новости дня
    Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком Никсона и Хрущева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп провел параллель между своей встречей с президентом России Владимиром Путиным и визитом на тот момент американского вице-президента Ричарда Никсона в СССР в 1959 году.

    Публикация появилась в социальной сети Truth Social, передает РБК. Трамп разместил снимок, сделанный во время его встречи с Путиным на Аляске, где он показывает пальцем в сторону российского президента. Этот кадр ранее был опубликован Белым домом.

    Трамп сравнил изображение с историческим фото 1959 года, когда вице-президент США Ричард Никсон во время визита в Москву направил указательный палец в грудь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Автором того знаменитого снимка стал фотограф Эллиотт Эрвитт.

    Ранее Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа.

    Трамп назвал Путина сильным и чертовски умным лидером.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    CBS: США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»

    США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками из «Пяти глаз»
    @ Ezequiel3585/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские спецслужбы по решению директора национальной разведки Тулси Габбард перестали передавать данные о мирных переговорах между Россией и Украиной партнерам по альянсу «Пять глаз» , сообщает CBS.

    По данным CBS, Габбард несколько недель назад издала директиву, запрещающую передачу Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Британии «информации, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной», передает РИА «Новости».

    Обмен дипломатическими сведениями, полученными иными способами, а также военной информацией, не связанной с переговорами, не ограничивается. В частности, решение не затрагивает обмен информацией, которой США «делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США Дональд Трамп предъявил России ультиматум по украинскому урегулированию. Однако в августе на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.


    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    NORAD сообщило о сопровождении Ил-20 у побережья Аляски

    NORAD обнаружило и сопроводило Ил-20 в зоне ПВО Аляски

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски, передает ТАСС. В заявлении NORAD подчеркивается, что Ил-20 не нарушал суверенное воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном небе.

    Представители командования заявили: «Такая деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза».

    Для идентификации и визуального наблюдения за российским самолетом были подняты два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия подняла в воздух истребители из-за пролета российского Ил-20М над Балтийским морем. Польские власти заявили о «перехвате» российского Ил-20 в этом же районе. Четыре истребителя ВВС Дании и Швеции ранее сопровождали российский военный самолет Ил-20, выполнявший полет над Балтикой.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Армения передала Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Григорян передал Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арменом Григоряном, в ходе которых были обсуждены результаты переговоров Армении, Азербайджана и США.

    Армянская сторона проинформировала российского секретаря Совбеза о результатах встречи с Азербайджаном и США, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы аппарата Совета безопасности России, стороны рассмотрели также отдельные вопросы двустороннего взаимодействия между Москвой и Ереваном.

    В сообщении отмечается: «Армянская сторона проинформировала об итогах трехсторонней встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Арменией и США, состоявшейся 8 августа т. г. в Вашингтоне. Были обсуждены также вопросы двустороннего взаимодействия».

    Подробностей о содержании переговоров по итогам встречи в Вашингтоне не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что совместная декларация в Вашингтоне может помочь завершить урегулирование споров между Арменией и Азербайджаном. Армения идет на упрощение процедуры пограничного досмотра на всех контрольно-пропускных пунктах, включая армяно-азербайджанские.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 15:58 • Новости дня
    Путин поручил изучить поставки бронемашин для муниципалитетов регионов в районах СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу подготовить предложения по поставкам бронированных автомобилей и мототехники для волонтеров и руководителей ряда регионов.

    В перечне поручений президента по итогам выставки Народного фронта, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Минпромторг должен с участием движения «Народный фронт «За Россию» подготовить и представить предложения по поставкам бронированных автомобилей для глав муниципальных образований Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также для субъектов России, находящихся рядом с районами проведения спецоперации.

    Дополнительно министерству поручено представить предложения о поставках как бронеавтомобилей, так и мототехники для волонтерских организаций, которые занимаются эвакуацией населения с линии боевого соприкосновения. Срок выполнения поручения установлен до 1 октября 2025 года.

    Путин также распорядился рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей, отправляемых в Вооруженные силы и используемых для эвакуации раненых, средствами защиты от беспилотников. Минпромторг совместно с Минобороны должны рассмотреть вопрос о комплектовании таких машин противодронными решетками и противоосколочными одеялами.

    Кроме того, Путин поручил принять меры по ускорению поставок маскировочных сетей в зону проведения спецоперации. В одном из поручений говорится о необходимости разработки механизма оперативной закупки и доставки материалов для производства маскировочных сетей волонтерским организациям. Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 1 октября.

    В июле Путин посетил Национальный центр «Россия» в пятый раз и осмотрел выставку «Все для Победы!», посвященную трехлетним итогам работы Народного фронта.

    Президент выразил благодарность волонтерам Народного фронта за их труд и искреннее служение Отечеству.

    Комментарии (0)
    Главное
    День Государственного флага РФ отмечается в России
    WSJ: Задержанный в Италии украинец оказался бывшим сотрудником СБУ
    Пожар охватил остров Дивный Валаамского архипелага
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    Опровергнут фейк об увольнении из-за отказа установить мессенджер MAX
    Спасение альпинистки Наговицыной на пике Победы оценили в 4,8 млн рублей
    Киркоров поправился на десять килограмм

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательных действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Сербский мир подожгли с двух сторон

    Ситуация на Балканах продолжает быстро накаляться. В Республике Сербской назначен референдум о независимости, а в «большой» Сербии стихийный народный протест перерастает в майдан с поджогами и погромами. В одном случае это грозит национальным конфликтом, в другом – госпереворотом и гражданской войной. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации