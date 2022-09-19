Клинтон заявил о предложении Ельцину «перспектив членства» России в НАТО

Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину «не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем».

По словам Клинтона, он «исходил из того, что в будущем крупнейшими проблемами в области безопасности станут неправительственные организации, авторитарные государства, возможность попадания химического, биологического или ядерного оружия в руки террористических групп», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Клинтон считает, что расширение НАТО на территорию Восточной Европы позволило предотвратить более ранний кризис в регионе. «Думаю, что мы сделали правильное дело в подходящее время», – приводит его слова РИА «Новости».

Как заявил Клинтон, на одной из встреч он спросил Ельцина, верит ли тот, что США могут нанести удар по России с территории военной базы в Польше. По словам Клинтона, Ельцин ответил, что сам не верит в это, но «многие в России полагают так из-за исторической памяти относительно Наполеона и Гитлера».