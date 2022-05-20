Блинкен: В 1990-х Россия сама отказалась от членства в НАТО

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20 мая, пятница | Последнее обновление — 10:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Когда власть – это актеры и продюсеры, то и боевые действия планируются, как сериал. В данном случае – о героях нации, которые даже в подвалах завода воюют с москальскою ордою.
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Блинкен: В 1990-х Россия сама отказалась от членства в НАТО
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту заявил, что в 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО.
«Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что они хотели бы сделать», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Блинкен подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, у него нет агрессивных намерений в отношении России. «Он (альянс) никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию», – заверил американский госсекретарь.
В феврале этого года президент Владимир Путин, оценивая возможное вступление Украины в НАТО, напомнил, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. Он пояснил, что в 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 году – Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, в 2020 году – Северная Македония. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал недопустить продвижения НАТО на восток».
«Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: «А как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?». Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», – рассказал Путин.
Ранее в США заявили, что переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой. Так, эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман назвал «катастрофическим провалом» решение принимать в ряды альянса бывших советских союзников, принятое НАТО в 1994 году.
До этого ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар сообщил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам.
Нового представителя Белого дома сочли профнепригодной из-за слов о Путине
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Американцы раскритиковали официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки.
«Карин Жан-Пьер едва сдерживается, когда произносит вслух «повышение цен Путина». Дайте ей время, и она научится также хорошо врать, как это делала Псаки», – передает РИА «Новости» текст комментариев.
«Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело», – добавил один из пользователей.
«В Белом доме и увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет свяжут с приходом к власти Путина», – отметил комментатор.
Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике. Работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот. А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было «мучительно смотреть».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что ему пока не приходилось с ней общаться.
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Джордж Буш подтвердил, что США нарушили обещание не расширять НАТО
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Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший рассказал о том, как США цинично нарушили обещание не расширять НАТО.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 19 мая представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.
Один из пранкеров в начале разговора представился президентом Украины Владимиром Зеленским. Буш признался ему, что не хотел брать Россию в НАТО.
«Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Все, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – заявил Буш-младший.
Пранкеры напомнили Бушу об обещании госсекретаря США Джеймса Бейкера Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.
«Не важно, что США когда-то обещали России. Слушайте, времена меняются. Бейкер был госсекретарем при моем отце (Джордже Буше – старшем, – прим. ВЗГЛЯД), это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», – пояснил экс-президент США, согласившись, что сейчас идет война не только Украины, это война западного мира против русских.
Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.
Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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Минфин США: Дефолт не изменит ситуацию в России
Власти США с высокой долей вероятности не продлят лицензию, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, после 25 мая, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
«На мой взгляд, разумно предположить, что данная лицензия, вероятно, завершит свое действие. Окончательное решение пока не принято, однако маловероятно, что она будет продлена», – сказала Йеллен в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».
Срок действия лицензии Минфина США, которая позволяет транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам России, истекает 25 мая. Но, по ее словам, наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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В ЛНР пожаловались на бракованное трофейное оружие из США
В Народной милиции ЛНР заявили о ненадежности американского вооружения, которое досталось в качестве трофеев, сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.
«Мы уже затрофеили большое количество и гранатометов, и техники американской. Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены», – передает РИА «Новости» слова Марочко.
Также он добавил, что гранатометы, которые США отправили Украине, работают с перебоями. Все виды вооружения, которые Киев получил от Запада, взяты на вооружение Народной милиции ЛНР.
Ранее сообщалось, что Росгвардия осваивает военную технику, которая была захвачена в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
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Эксперт объяснил отказ США поставлять Украине РСЗО М270
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«Если ВСУ получат ракеты типа ATACMS к установкам М270, то они наверняка ударят ими по территориям России. Вашингтон не готов столкнуться с ответом Москвы на такие действия ВСУ», – заявил газете взгляд военный эксперт Константин Сивков. Ранее издание Politico сообщило о нежелании США отправлять Украине высокоточные реактивные системы залпового огня М270.
«М270 MRLS может нести либо реактивные снаряды РСЗО, либо оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. И так как США, судя по всему, решили не поставлять для ВСУ ракеты этого типа, то они отказались от поставок подобных систем в целом», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам эксперта, предложенное взамен орудие М777 серьезно отличается по характеристикам от того, что хочет получить Киев. «Дело в том, что М777 – стандартная гаубица, которая ничего необычного из себя не представляет. Дальнобойность снарядов немногим больше 30 км. В то время как дальность ракет типа ATACMS Block IA Unitary достигает 300 км», – пояснил Сивков.
«Если Украина все же получит это вооружение, то почти наверняка нанесет удар по территории России. И тогда, очевидно, ответ Москвы будет жестким. Это, в свою очередь, приведет к эскалации российско-американских отношений, которые и так оставляют желать лучшего. Так что Вашингтон просто пытается себя обезопасить от столкновения с Россией», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на прошлой наделе Washington Post сообщила, что разведке США запретили передавать данные о российском военном руководстве и о потенциальных целях на территории России. Согласно данным источников, первый запрет не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов, его действие ограничивается, скорее, данными о высшем руководстве ВС России, например, министре обороны Сергее Шойгу или начальнике Генштаба Валерии Герасимове.
Также издание уточняет, что второй запрет направлен на то, чтобы «США не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России». Так, по его данным, эти опасения заставили администрацию США отложить планы по поставке истребителей через Польшу, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России.
Как ранее сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства.
Власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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Эксперт пояснил планы США снять санкции с добычи нефти в Венесуэле
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«Пока мы видим некие приготовления к возобновлению работ на уровне бизнеса. Однако компаниям еще ни одной генеральной лицензии не выдано», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее власти США одобрили возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы.
«Эмбарго на венесуэльскую нефть все еще сохраняется. Рано говорить о выдаче генеральных лицензий. Более того, в самой Венесуэле за последние годы вся нефтедобывающая отрасль сильно просела и находится в запущенном состоянии. И не очень понятно, сколько лет уйдет у Каракаса на полное восстановление нефтедобывающего комплекса. Им потребуются очень серьезные инвестиции», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
По словам собеседника, Вашингтон в нынешних реалиях готов поступиться частью своих интересов в области «демократических ценностей», чтобы побыстрее отказаться от российской нефти. «Американцы хотят понизить стоимость нефти на мировом рынке, поэтому они всячески способствуют увеличению добычи ресурсов в других странах. Они пытались сделать это сами, договаривались с другими государствами о продаже стратегических запасов, но нефть только подорожала. И если в ближайшее время в игру снова вступит Китай, то цены взлетят еще выше», – пояснил Юшков.
Отдельно эксперт обратил внимание на вопрос снятия санкций с Венесуэлы. «США попытаются понять, на что готов пойти Каракас ради снятия ограничений. Аналогичная ситуация происходит и с Ираном. Сейчас на этом направлении переговоры стихли. Но мотивы Вашингтона при обращении к Тегерану понятны – они хотят довольно быстро нарастить добычу нефти приблизительно на 1,5 млн баррелей в сутки», – заключил Юшков.
Накануне Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.
Родригес также отметила, что «Венесуэла надеется, что после этого решения США начнут движение в сторону полной отмены незаконных санкций». Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на этом фоне добавил, что власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией.
Кроме того, Каракас подтвердил, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле». Позднее стало известно, что возглавлявший делегацию правительства на переговорах с оппозицией Хорхе Родригес провел первую с октября встречу с представителем оппонентов Херардо Блайдом. По словам Родригеса, на встрече определяли «планы на будущее». «Спасаем дух Мехико», – приводит его слова РИА «Новости».
Переговоры властей Венесуэлы с оппозицией в Мехико были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба.
Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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В США назвали незаконной конфискацию арестованного имущества России в пользу Украины
Американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество, заявила глава Минфина Дженнет Йеллен.
«Это не что-то разрешенное законом в США, и другие страны, как вы знаете, тоже сталкиваются с вопросами законности в этом контексте», – сказала Йеллен на полях министерской встречи G7, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.
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На границе США и Мексики задержали депутата думы Владивостока
Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержали, за что – точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», – приводит слова источника РИА «Новости».
В думе Владивостока сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля – тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине. «Он числится действующим депутатом думы», – отметил он агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании.
«Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине)», – сообщил первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.
Напомним, в марте пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. Таким образом происходит «самоочищение» России, отметил пресс-секретарь президента.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Разведка России сообщила о привлечении США для участия в боях на Украине членов ИГ
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США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государства*» (ИГ*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), передает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство*» (ИГИЛ*)», – передает со ссылкой на сообщение РИА «Новости».
Так, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ 20-25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Al Tanf для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
По данным Службы внешней разведки, база Al Tanf в Сирии стала террористическим «хабом».
«Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный «курс» в Al Tanf включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК намерен изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.
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США отказались поставлять Киеву реактивные системы залпового огня
Власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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Пентагон не счел нужным наказывать военных США за убийство мирных жителей
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему в США не наказывают американских военных за жертвы среди мирных жителей в результате ракетных ударов.
Кирби пришлось давать пояснения в связи с отчетом о расследовании удара США в Сирии, в результате которого в 2019 году погибли мирные жители. Его спросили, почему после таких инцидентов никого не наказывают, передает РИА «Новости».
По словам Кирби, «не было обнаружено, что кто-либо действовал вне законов войны с преступными намерениями». Как заявили в Пентагоне, «командование на земле принимало лучшие на тот момент решения против очень агрессивных сил» террористической организации «Исламское государство*» на основе «имеющейся информации».
Кирби отметил, что для расследования был назначен человек, не связанный с операцией, поэтому в Пентагоне уверены в его выводах. Он отметил, что в результате расследования не было установлено, что военные действовали злонамеренно. При этом Кирби заявил: «Мы говорим публично о жертвах среди гражданских, вы не увидите такого от российского минобороны. Мы отвечаем за это, выпускаем рассекреченные основные положения засекреченного отчета. Конечно, мы серьезно к этому относимся». «Что касается ответственности – это война, это бой», – сказал он.
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что ответственность была бы в том случае, если бы оказалось доказанным нарушение закона войны американцами, Вашингтон серьезно к этому относится «в отличие от России». «Нужно ли привлекать к ответственности тех, кто просто выполняет свою миссию в соответствии с законами войны. Мне кажется, довольно ясный стандарт», – сказал он.
В документе, который опубликован по итогам рассмотрения жертв среди мирного населения в Багузе в Сирии 18 марта 2019 года, говорится, что американское командование «получило многократные подтверждения, что в районе удара нет гражданских лиц», была дана команда на воздушный удар. «Без ведома командующего сухопутными войсками, гражданские лица находились в радиусе действия удара», – говорится в опубликованном Пентагоном документе.
Напомним, по сообщениям СМИ, Пентагон не предавал огласке информацию о большом числе жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане среди мирного населения. Военные при подготовке ударов неверно оценивали ситуацию на земле, записывая мирных жителей в число террористов. Не учитывалось, что в зданиях, которые занимали боевики, могли находиться гражданские. Также военные иногда просто не сообщали руководству, что среди террористов могут находиться мирные жители, в том числе дети.
А представитель Центрального командования вооруженных сил США Билл Урбан, оценивая удары американцев по мирным жителям, заявлял, что ошибка «не является поводом для дисциплинарных взысканий», если ее допустили «при наличии наиболее полной информации и при соблюдении поставленных задач».
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Американский депутат назвала план 40-миллиардной помощи Украине отмывом денег
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Член Палаты Представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что 40 млрд долларов, которые Конгресс хочет направить Украине в качестве военной помощи, является схемой отмывания денег.
Республиканка отметила, что федеральные законодатели финансируют некоммерческие и неправительственные организации, возглавляемые их друзьями или членами семьи. «И это в основном похоже на схемы отмывания денег», – приводит ее слова Newsweek.
Марджори Тейлор Грин, по информации The Washington Post, выступила против 15 из 16 проектов поддержки киевского режима, мотивировав свое решение необходимостью сосредоточиться на внутренних проблемах США.
«Знаете ли, я забочусь о нашей стране Америке и нашем народе. Вот и все. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш Конгресс собирается направить 40 млрд долларов в какую-то другую страну», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее Грин, намекая на коррупционные интересы семейства Байденов, требовала прекратить «финансирование, смену режима и отмывание денег, аферы и прикрытие американскими политиками своих преступлений в таких странах, как Украина».
Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Рэнд Пол и Марджори Тейлор Грин выступили против 40-миллиардного пакета помощи Украине.
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Байден объявил о новых военных поставках Украине
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине новой партии военной помощи на 100 млн долларов.
«Сегодня я объявляю об очередном пакете оборонной помощи, в рамках которого Украине будет предоставлена дополнительная артиллерия, радары и другое оборудование», – передает заявление Байдена РИА «Новости».
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что поставки готовятся на сумму 100 млн долларов, исчерпывая санкционированный Конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине.
Также Сенат США проголосовал за выделение рекордных 40 млрд долларов для оказания военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Ожидается, что Байден в ближайшее время подпишет законопроект.
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Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube и во «ВКонтакте» тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим, где он говорит о необходимости вступления Украины в НАТО.
На видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», передает РИА «Новости».
Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.
Полную запись с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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