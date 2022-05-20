Блинкен: В 1990-х Россия сама отказалась от членства в НАТО

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту заявил, что в 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО.

«Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что они хотели бы сделать», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Блинкен подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, у него нет агрессивных намерений в отношении России. «Он (альянс) никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию», – заверил американский госсекретарь.

В феврале этого года президент Владимир Путин, оценивая возможное вступление Украины в НАТО, напомнил, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. Он пояснил, что в 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 году – Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, в 2020 году – Северная Македония. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал недопустить продвижения НАТО на восток».

«Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: «А как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?». Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», – рассказал Путин.

Ранее в США заявили, что переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой. Так, эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман назвал «катастрофическим провалом» решение принимать в ряды альянса бывших советских союзников, принятое НАТО в 1994 году.

До этого ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар сообщил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам.