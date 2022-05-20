В США назвали «катастрофическим провалом» прием в НАТО союзников СССР

Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман.

Он назвал «катастрофическим провалом» решение принимать в ряды альянса бывших советских союзников, принятое НАТО в 1994 году.

«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», – передает РИА «Новости» слова Трейсмана.

Он считает, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в НАТО уже в 1999 году.

«Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», – заключил эксперт.

Ранее ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар сообщил, что развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам.

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