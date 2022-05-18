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Ветеран разведки США предупредил о последствиях новой холодной войны
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Развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам, пишет ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар в статье для The National Interest.
Как отмечает Пиллар, публичные заявления США о планах ослабить Россию играют на руку Москве, которая не раз говорила об угрозе со стороны Запада, и Белый дом фактически подтверждает эти слова. Кроме того, подобные декларации членов администрации Байдена значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине, указал автор материала.
«По сути дела, Соединенные Штаты объявили новую холодную войну России», – отметил аналитик, который ранее возглавлял аналитические подразделения ЦРУ, занимавшиеся регионами Ближнего Востока, Персидского залива и Южной Азии. Текст статьи передает РИА «Новости».
Подобные действия резко противоречат международной безопасности, констатирует Пиллар. Постоянная угроза кризиса будет создавать опасность перерастания в настоящую войну. Все это затруднит действия по решению глобальных проблем, вызывающих общую обеспокоенность, выразил уверенность ветеран американской разведки.
Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, как и старая. Она не закончится «однополярным моментом». Она вообще может не закончиться, резюмировал эксперт.
Ранее китайское издание «Хуаньцю шибао» писало, что НАТО является продуктом холодной войны, и ее новая волна расширения также станет «новой волной безумия», цель которой – пользоваться дивидендами этой холодной войны.
В свою очередь британское издание Spiked опубликовало статью, в которой утверждается, что США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах.
СМИ: Турцию могут исключить из НАТО
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Турцию могут исключить из НАТО из-за заявлений властей страны об отказе одобрить членство Финляндии и Швеции в альянсе, заявил в одном из материалов CNN обозреватель Дэвид Андельман.
«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО, особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», – передает слова журналиста Lenta.ru со ссылкой на статью.
Отмечается, что такое решение может ослабить альянс, так как армия Турции – вторая по мощности после США в НАТО, а также страна «контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю».
Эксперт назвал Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина. Он отметил, что российский лидер имеет достаточно союзников по всему миру, чтобы не дать западным альянсам испортить его планы.
Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары пока нет положительного мнения о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Он отметил, что «следит за процессом» возможного присоединения двух нейтральных Скандинавских стран к альянсу. Эрдоган считает, что некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций, которые уже «гнездятся» в парламентах, отмечает информагентство Anadolu. Речь шла о запрещенных в Турции структурах – Рабочей партии Курдистана и леворадикальной группе «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».
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Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки
Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
СМИ: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая
Власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России, сообщает ТАСС.
Ранее Минфин России сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
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Разведка России сообщила о привлечении США для участия в боях на Украине членов ИГ
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США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государства*» (ИГ*, запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), передает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство*» (ИГИЛ*)», – передает со ссылкой на сообщение РИА «Новости».
Так, в апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ 20-25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Al Tanf для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
По данным Службы внешней разведки, база Al Tanf в Сирии стала террористическим «хабом».
«Приоритет отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии... Тренировочный «курс» в Al Tanf включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК намерен изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины.
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Американский депутат назвала план 40-миллиардной помощи Украине отмывом денег
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Член Палаты Представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что 40 млрд долларов, которые Конгресс хочет направить Украине в качестве военной помощи, является схемой отмывания денег.
Республиканка отметила, что федеральные законодатели финансируют некоммерческие и неправительственные организации, возглавляемые их друзьями или членами семьи. «И это в основном похоже на схемы отмывания денег», – приводит ее слова Newsweek.
Марджори Тейлор Грин, по информации The Washington Post, выступила против 15 из 16 проектов поддержки киевского режима, мотивировав свое решение необходимостью сосредоточиться на внутренних проблемах США.
«Знаете ли, я забочусь о нашей стране Америке и нашем народе. Вот и все. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците. Но наш Конгресс собирается направить 40 млрд долларов в какую-то другую страну», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее Грин, намекая на коррупционные интересы семейства Байденов, требовала прекратить «финансирование, смену режима и отмывание денег, аферы и прикрытие американскими политиками своих преступлений в таких странах, как Украина».
Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Рэнд Пол и Марджори Тейлор Грин выступили против 40-миллиардного пакета помощи Украине.
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Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с Джорджем Бушем
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube и во «ВКонтакте» тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим, где он говорит о необходимости вступления Украины в НАТО.
На видео приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился», передает РИА «Новости».
Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск». В финале тизера Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.
Полную запись с экс-президентом США Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году пройдет под названием «Новые горизонты».
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
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Песков назвал США враждебным России государством
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Западные страны, в том числе США, ведущие против России гибридную войну, стали враждебными государствами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Гибридная война – это то, что сейчас происходит, то, с чем мы с вами столкнулись. Это не только американские и британские советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию и так далее. Нет. Это дипломатическая война, политическая война, это попытки изолировать нас в мире, это экономическая война», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, – это война», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Представитель Кремля также рассказал, что Россия пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но ее не слушали, поскольку центром принятия решений коллективного Запада являются США. Кроме того, Песков назвал невозможной изоляцию России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Клинтон рассказала про разговор с Олбрайт о спецоперации России на Украине
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что обсуждала с Мадлен Олбрайт, которая также прежде занимала пост главы Госдепа, спецоперацию России на Украине. Разговор состоялся за пару недель до смерти Олбрайт.
Клинтон сказала, что в «последнем телефонном разговоре» Олбрайт «говорила о важности того, что мир делает, чтобы сплотиться против... вторжения на Украину». Клинтон призвала «уважать наследие Мадлен» и «выступать против тех, кто пытается заставить нас делать то, что они от нас хотят, против диктаторов и демагогов на полях сражений на Украине и за ее пределами», передает РИА «Новости».
По словам Клинтон, Олбрайт также предупреждала об опасности фашизма в США: «Она знала лучше, чем большинство других, хотела, чтобы мы знали, и написала книгу о фашизме, о том, что он может возникнуть здесь или где-либо еще», – передает ТАСС.
Напомним, Олбрайт умерла 23 марта в возрасте 84 лет. Она лоббировала бомбардировки Белграда, а когда Олбрайт спросили, стоит ли ее политика смерти десятков тысяч иракских детей чуть ли не от голода, она ответила, что выбор тяжел, но цена того стоит.
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Захарова призвала членов НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто демократ
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» предложила государствам-участникам НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто представитель демократии.
«Это же втягивание, это никакая не инициатива стран, это втягивание стран в этот альянс. Второй момент – это единство так называемое в рядах, которое нам сейчас и демонстрируют. Как интересно получается: оказывается, один член НАТО обвиняет других членов НАТО в наличии террористических элементов во властных структурах этих государств. Пусть они сначала внутри себя разберутся, кто у них террорист, а кто у них демократия», – передает РИА «Новости» ее слова.
Захарова добавила, что участникам НАТО нужно «дать возможность насладиться друг другом в этот исторический момент». «Давайте потянем эту паузу», – сыронизировала она.
Ранее Захарова заявила, что отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки.
Тем временем глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что министры обороны ЕС полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
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Лавров: НАТО уже учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании
Североатлантический альянс уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».
«И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на Восток. Поэтому в этом смысле, наверное, уже большой разницы (в связи с их вступлением в НАТО) нет», – приводит его слова ТАСС.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски несет для России вступление Финляндии в НАТО.
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США не увидели смысла в переговорах Лаврова и Блинкена
Вашингтон не считает, что переговоры руководителей внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена сейчас были бы конструктивными, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, не хочет ли Блинкен провести переговоры с российским коллегой. Последний раз они разговаривали 12 февраля. Как заявил Прайс, Москва «не дает оснований полагать, что диалог был бы конструктивен в текущей ситуации», передает РИА «Новости».
Прайс сказал, что американская сторона была бы «готова взять в руки телефон, если бы разговор вел к конструктивным результатам». В Госдепе считают, что в нынешних обстоятельствах на них рассчитывать не приходится. По его словам, каналы связи сохраняются, но «существенно ограничены» из-за сложностей с работой дипмиссий.
Напомним, министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели в пятницу телефонный разговор. В Минобороны России заявили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. «Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – отметили в российском военном ведомстве.
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Парламент Финляндии поддержал членство страны в НАТО
Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО, сообщается на сайте законодательного органа.
«За» проголосовали 188 депутатов, а не поддержали инициативу стать членом НАТО восемь человек, передает ТАСС.
Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
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Эксперт: России нет смысла участвовать в Совете государств Балтийского моря
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«Россия направит все свои силы на развитие отношений с восточными странами, ведь конструктивный диалог с Европой в ближайшее десятилетие не предвидится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее Россия сообщила о выходе из Совета государств Балтийского моря.
«Выход России из Совета государств Балтийского моря освободит руки нашей дипломатии для более важных и значимых дел. Мы могли бы больше внимания уделить дружественным странам. За 30 лет ориентации на Запад сформировался очевидный перекос дипломатических сил. Теперь мы можем направить силы в сторону Востока», – сказал главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
По словам собеседника, решение о выходе из СГБМ назрело давно. «Совет государств Балтийского моря, равно как и другие региональные организации, превратились в политические площадки, которые в последние годы уже фактически не выполняли свои функции. Меня год назад приглашали на СГБМ, но в последний момент РФ отказалась от участия в этом заседании, поскольку в повестке не оказалось вопросов о проблемах в Балтийском море», – пояснил Носович.
«Нет никакого смысла России участвовать в этом абсурде. Если нам не удалось изменить организацию и направить ее в нужное русло, то единственное правильное решение – уйти. А учитывая, что России приходилось в рамках СГБМ вести диалог с Эстонией, Латвией, Литвой и странами Скандинавии, которые не способны на конструктивный разговор, реформировать организацию было просто невозможно», – продолжил эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что решение может быть косвенно связано с решением Финляндии и Швеции войти в состав НАТО. Он отметил, что «СГБМ – не первая и не последняя международная организация, из которой выходит Россия». Носович уверен, что в дальнейшем Москва может отказаться сотрудничать и с ОБСЕ.
В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич заметил, что Москва все же допускает возможность возвращения к диалогу с СГБМ.
«Россия в своем заявлении использовала стандартный дипломатический язык. То есть мы оставляем нашим оппонентам дорогу к выходу из сложившейся ситуации. Но это не значит, что Москва согласится на какие-то условия Запада», – отметил Межевич.
«Мы хотим вернуться к нормальному полноценному диалогу в рамках региональной организации, как это изначально было задумано. Это не должно превращаться в очередной кабинет Евросоюза. Если же эти условия не будут соблюдены, что ж, «умерла так умерла», – заключил собеседник.
Ранее российский МИД заявил, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря, но это не повлияет на ее присутствие в регионе. В документе говорится, что попытки вытеснить Россию с Балтики обречены на провал. Москва будет работать и дальше с ответственными и ключевыми партнерами, говорится в сообщении на сайте МИД России.
Кроме того, в понедельник на Совете Госдумы было принято решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря, поскольку с парламентариями большинства стран ПКБМ сегодня «нет диалога». Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ответственность за разрыв парламентских связей лежит на тех, кто «подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на Россию».
По его словам, деятельность ПКБМ всегда строилась на равноправной основе, а решения принимались консенсусом, однако ПКБМ прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы забыли об интересах собственных граждан. «Некогда полезный формат многостороннего диалога превращен в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ», – резюмировал Володин.
Напомним, в конце апреля Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Россия приняла решение о досрочном прекращении членства в СПЧ. Позднее в МИД России сообщили, что страна останется в СПЧ в качестве наблюдателя.
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Россия выслала двух сотрудников посольства Финляндии
Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД России: ему объявлено, что Москва в качестве ответной меры высылает двух сотрудников финского посольства, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в Telegram.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
«Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», – говорится в сообщении.
Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски несет для России вступление Финляндии в НАТО.
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Названа дата совместной подачи заявки в НАТО Швеции и Финляндии
Финляндия и Швеция совместно подадут заявку в НАТО в среду, 18 мая, заявила премьер Швеции Магдалена Андерссон.
«Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО», – приводит ТАСС слова шведского премьера.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Ранее парламент Финляндии поддержал членство страны в НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
-
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