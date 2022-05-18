Ветеран разведки США предупредил о последствиях новой холодной войны

Развязанная США «новая холодная война» с Россией может привести к крайне плачевным результатам, пишет ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар в статье для The National Interest.

Как отмечает Пиллар, публичные заявления США о планах ослабить Россию играют на руку Москве, которая не раз говорила об угрозе со стороны Запада, и Белый дом фактически подтверждает эти слова. Кроме того, подобные декларации членов администрации Байдена значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине, указал автор материала.

«По сути дела, Соединенные Штаты объявили новую холодную войну России», – отметил аналитик, который ранее возглавлял аналитические подразделения ЦРУ, занимавшиеся регионами Ближнего Востока, Персидского залива и Южной Азии. Текст статьи передает РИА «Новости».

Подобные действия резко противоречат международной безопасности, констатирует Пиллар. Постоянная угроза кризиса будет создавать опасность перерастания в настоящую войну. Все это затруднит действия по решению глобальных проблем, вызывающих общую обеспокоенность, выразил уверенность ветеран американской разведки.

Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, как и старая. Она не закончится «однополярным моментом». Она вообще может не закончиться, резюмировал эксперт.

Ранее китайское издание «Хуаньцю шибао» писало, что НАТО является продуктом холодной войны, и ее новая волна расширения также станет «новой волной безумия», цель которой – пользоваться дивидендами этой холодной войны.

В свою очередь британское издание Spiked опубликовало статью, в которой утверждается, что США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах.