Китайские СМИ: НАТО охватила новая волна безумия

Китайское издание «Хуаньцю шибао» в свете планов Швеции и Финляндии о вступлении в Ссевероатлантический альянс рассказывает о «новой волне безумия» НАТО, разбираться с последствиями которой «придется долго».

По мнению издания, с «расширением на север» или шестым «расширением на восток» НАТО Запад давит на Россию больше, чем когда-либо. В отличие от последовательного включения в альянс стран Центральной и Восточной Европы после распада Советского Союза, расширение на север с включением нейтральных стран Финляндии и Швеции вызовет намного более серьезное сжатие стратегического пространства России. Страну еще больше вытеснят из Европы, пишет РИА «Новости».

Как отмечает издание, НАТО является продуктом холодной войны, и ее новая волна расширения также станет «новой волной безумия», цель которой – пользоваться дивидендами этой холодной войны.

В статье подчеркнуто, что альянс стремится расширить периметр безопасности после того, как западная цивилизация потерпела неудачу в экспансии путем экономической глобализации. А это, в свою очередь, необходимо для того, чтобы миф о «западоцентризме» продолжал свое существование. Поиск врагов, фабрикация угроз и уничтожение чужаков – вот логика расширения, которую демонстрирует НАТО.

Авторы материала подчеркивают, что НАТО добивается легитимности своего существования за счет расширения и создания условных врагов, но по сути так и не смогла избежать логики «кто сильнее, тот и прав».

До этого китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.

Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. СМИ утверждают, что Турцию могут исключить из НАТО за такую позицию. Анкара при этом выдвинула ряд требований, которые должны быть выполнены, чтобы получить согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

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