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Российский дипломат заявил, что Финляндия и Швеция станут целями при вступлении в НАТО
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Вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара», – передает ТАСС слова дипломата со ссылкой на UnHerd News.
По словам Полянского, и Финляндия, и Швеция знают, что «в тот момент, когда они станут членами НАТО, это потребует определенных зеркальных мер с российской стороны».
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин.
Финские СМИ: Решение о вступлении в НАТО приведет к прекращению поставок газа из РФ
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Россия может прекратить поставки газа в Финляндию уже 13 мая в ответ на решение страны вступить в НАТО, об этом сообщило издание Iltalehti со ссылкой на высокопоставленных чиновников страны.
По информации газеты, ранее ожидалось, что прекращение поставок случится 23 мая, когда подойдет очередной срок оплаты. Однако финские парламентарии Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили, что отключение может произойти и раньше, передает «Фонтанка».
Отмечается, что прекращение поставок газа из России «вызовет серьезные проблемы» для ряда финских предприятий и производства продуктов питания.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию.
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Силы спецопераций Белоруссии развернули в рамках проверки
Создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.
«Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции», – приводит слова Гулевича Telegram-канал минобороны республики.
Начальник генштаба ВС Белоруссии подчеркнул, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ республики. «Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении», – отмечается в заявлении.
Гулевич сказал, что появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии свидетельствуют «о нарастающей угрозе для Республики Беларусь».
«С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», – подчеркнул глава генштаба.
Он также сообщил, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. «Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», – продолжил Гулевич.
В минобороны республики сообщили, что Белоруссия в рамках проверки территориальной обороны в мае проведет формирование территориальных войск в двух районах на юге и западе страны. «(…) с 10 мая 2022 года исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.
«Проводимые мероприятия направлены на повышение способности местных органов управления по формированию территориальных войск и готовности органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск к выполнению задач по предназначению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации России на Украине.
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В Китае допустили появление войск НАТО под Петербургом
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При вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга, написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Если Финляндия вступит в НАТО, что вполне вероятно, войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга», – обратил внимание Чжоу Бо.
Китайский военный обозреватель призвал Североатлантический альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу.
«Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа. <...> Если главный страх НАТО – это запуск российских тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить [президента России] Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.
Ранее Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока Россия «занята». Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
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Байдена заподозрили в намерении развязать войну между Россией и НАТО
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Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.
Бывший советник министра обороны США отметил, что успехи российских военных в боях на территории бывшей советской республики и плачевное положение ВСУ пошли вразрез с планами Вашингтона.
«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Похоже, выход предложила Польша. <...> По неподтвержденным данным из Варшавы, <...> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости».
Офицер добавил, что контролируемый Соединенными Штатами Киев без проблем даст разрешение для интервенции Варшавы, которое необходимо для легитимизации боевых действий такого масштаба. А возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.
«Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <...> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи пять», – пояснил Макгрегор.
Он указал, что сейчас сложно предположить, насколько легитимным поводом для вмешательство НАТО в конфликт в глазах членов альянса станет польская интервенция, поэтому конкретные действия Вашингтон планирует оставить на усмотрение каждой страны.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Коротченко сказал, как Россия может парировать военную угрозу с территории Финляндии
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«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее власти Финляндии сообщили о намерении подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни.
«Теперь соседняя с нами нейтральная страна становится плацдармом для размещения сил и средств, которые могут быть использованы для агрессии и удара по России», – отметил Игорь Коротченко. «Учитывая протяженность российско-финской границы, это серьезно ухудшит ситуацию с безопасностью для северо-западных регионов России в целом», – подчеркнул собеседник.
«На территории Финляндии может появиться любое вооружение, имеющееся у альянса, включая тактическое ядерное оружие. Например, Финляндия уже заявила, что хочет закупать американские истребители пятого поколения F35, являющиеся носителями ядерного оружия», – рассказал собеседник.
«Ситуация усложняется еще и тем, что у финнов есть территориальные претензии к России, которые не оформлены официально, но могут быть выдвинуты в любой момент», – добавил он. «На сегодняшний день у России нет таких сил общего назначения, которыми мы сможем быстро и одномоментно парировать эту угрозу. Создание новых группировок войск на границе с Финляндией потребует длительного времени и больших финансовых затрат», – добавил Коротченко.
«Потребуется порядка 5–7 лет, прежде чем мы развернем дееспособную инфраструктуру парирования угрозы с опорой на силы общего назначения», – добавил он. «Поэтому парировать неблагоприятное для нас изменение военно-стратегической ситуации мы можем лишь одним образом – передачей тактического ядерного оружия в войска Западного военного округа и на Балтийский флот», – пояснил собеседник.
«Для этого нужно установить тактические ядерные боевые заряды на соответствующие носители – ракетные комплексы «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр», – продолжил он. «Прямое ядерное сдерживание не означает нашу агрессию. Но в случае агрессии против нас мы будем вынуждены нанести ответные тактические ядерные удары по территории Финляндии, Швеции, по военным объектам и инфраструктуре НАТО в прилегающих государствах», – резюмировал собеседник.
Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. Об этом написал в статье для журнала Economist экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.
Автор публикации напомнил, что Кремль предупредил о последствиях вступления новых членов в альянс. Так, по мнению российской стороны, этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Если главный страх НАТО – это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией», – отметил автор публикации.
Таким образом, количество стран-членов НАТО в ближайшее время может увеличиться до 32, поскольку вслед за Финляндией 16 мая свою заявку на вступление в альянс намерена подать и Швеция.
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Британские СМИ: Россия не боится ЗРК Patriot в Швеции
Россия не опасается поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 в Швецию, однако выступает против размещения контингента США в стране, написал в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.
Автор публикации напомнил, что в ноябре прошлого года страна получила от Соединенных Штатов передовые ЗРК стоимостью 3,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
«Россия не боится шведских зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 (также известные как «Система ПВО-103») и уж точно не боится ВМС Швеции», – высказался Мокбель.
Как отметил обозреватель, критическая позиция Москвы по поводу контингента США в Швеции и Финляндии объясняется риском переброски современного незадекларированного американского оружия на территорию скандинавской страны.
Мокбель также указал на слабое место зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3.
«Главная проблема этих комплексов состоит в том, что они в первую очередь разрабатывались для противодействия самолетам, а не ракетам. Иначе почему Саудовская Аравия не приобрела Patriot PAC-3 вместо российских комплексов С-400 «Триумф», если они действительно такие эффективные?» – заключил обозреватель.
Ранее НАТО выразило готовность разместить дополнительные силы вокруг Швеции.
Напомним, в августе 2021 года компания Lockheed Martin сообщила, что на полигоне в американском штате Нью-Мексико прошли успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot.
В Кремле заявили об анализе действий НАТО у границ России
Россия наблюдает и тщательно анализирует все, что связано с действиями, которые меняют конфигурацию НАТО у границ России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «за всем, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса (НАТО) у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом, это предмет весьма и весьма тщательного анализа», передает ТАСС.
Между тем финский премьер-министр Санна Марин заявила в интервью японскому телеканалу NHK, что «сейчас много голосов как граждан, так и членов парламента, поддерживающих вступление в альянс, решение по этому вопросу будет принято в течение одной недели». По ее словам, важно, чтобы НАТО «быстро осуществил процедуру одобрения (возможной заявки), на этот счет мы также ведем дискуссии».
Представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила на брифинге, что неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО с участием представителей Финляндии и Швеции состоится 14-15 мая в Берлине. Она выразила мнение, что предстоящие переговоры призваны усилить политическое значение НАТО.
Также стало известно, что Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности, аналогичная декларация будет подписана позднее в среду и с Финляндией, передает РИА «Новости».
Декларации предполагают кардинальные изменения в сфере обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между Великобританией и каждой из этих стран. В частности, соглашения предусматривают наращивание обмена развединформацией, совместных военных учений, а также усиление сотрудничества в переброске персонала и техники.
Указывается, что «премьер-министр (Британии Борис Джонсон) обозначит намерение Великобритании поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения».
Ранее Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока Россия «занята».
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Президент и премьер Финляндии выступили за вступление в НАТО
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Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в распространенном финской газетой «Хельсингин саномат» совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин.
«Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
По мнению властей, членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии.
При этом политики заявляют, что Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. «Финляндия должна в срочном порядке подать заявку на членство в НАТО», – отмечено в заявлении.
Ранее финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что возможное вступление Финляндии в НАТО повлечет последствия для отношений с Москвой, но не приведет к нападению со стороны России.
В прошлую пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
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Полянский рассказал о планировавшихся ударах по России и Донбассу с Украины
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Документы, полученные Россией в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют, что с украинской территории планировались удары по России и Донбассу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский в эфире Sky News заявил, что свидетельства «со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины, были также конкретные планы нанести удар по Донбассу». В частности, «документы генеральского состава Украины указывают на это». Он подчеркнул, что Москва «в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН» нанесла своего рода упреждающий удар.
Кроме того, Полянский заявил: «Очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись», – передает РИА «Новости».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Кремле рассказали о действиях России в случае вхождения Финляндии в НАТО
Россия начнет проработку мер для обеспечения своей безопасности, если Финляндия вступит в НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он объяснил, что практический ответ России на вхождение Финляндии в альянс будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к российским границам.
«Разумеется, если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО, то есть НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля также заявил, что вопрос о том, почему Финляндия изменила свою позицию и отказалась от внеблокового статуса, надо задавать властям этой страны.
«Вы знаете, что Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
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Зеленского и лидеров АТР пригласили на июньский саммит НАТО
НАТО приглашает на июньский саммит в Мадриде президента Украины Владимира Зеленского и партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где планирует утвердить новую стратегическую концепцию, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана.
«В Мадриде у нас впервые будут партнеры НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона, что само по себе очень значительно. Конечно, мы будем рады приветствовать президента Зеленского», – цитирует РИА «Новости» Геоану.
Он также назвал эту встречу исторической и заявил, что на повестке саммита будет новая стратегическая концепция альянса взамен предыдущей, где Россия воспринималась как союзник, а Китай не упоминался вовсе.
Геоана подтвердил, что на саммите будут приняты решения о «новом качестве» военного присутствия в Восточной Европе, где альянс до сих пор избегал развертывания крупных сил на постоянной основе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений.
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Лавров указал на намерение Запада нанести поражение России
Москва совершенно не желает войны в Европе, в то время как Запад говорит о необходимости нанести поражение России в ситуации с Украиной, указал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
Лавров заявил, что Россия не хочет войны в Европе, однако «именно Запад постоянно, настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение», передает ТАСС.
«Выводы делайте сами», – указал он.
Также, по словам министра, Москва надеется, что завершение спецоперации на Украине «будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы Устава ООН, включая принцип суверенного равенства государств, и заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании Соединенных Штатов и их союзников».
Кроме того, Россия заинтересована в том, чтобы все мирные жители покинули зоны проведения спецоперации на Украине, «мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, мы заинтересованы, чтобы все гражданские покинули эти зоны (проведения спецоперации России)».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине нужно оружие, которое позволит не только удерживать, но и «отвоевывать территорию обратно».
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В Пентагоне не увидели стремления России столкнуться с НАТО
Пентагон не усматривает стремления России вступать в военное столкновение с НАТО, но теоретически возможное нападение на любого участника альянса кардинальным образом изменило бы нынешнее положение дел в геополитике, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Если бы Россия решила атаковать какую-то страну, являющуюся членом НАТО, то это стало бы фактором, в корне меняющим ситуацию. Что касается обязательств по статье 5, то, разумеется, НАТО, скорее всего, ответила бы каким-то образом и в какой-то форме как коалиция», – цитирует ТАСС Остина.
Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран-членов НАТО.
Глава Пентагона уточнил, что не наблюдает намерения России идти на вооруженную конфронтацию с НАТО. «Однако, глядя на расчеты [президента Владимира] Путина, [могу сказать]: мой взгляд <…> заключается в том, что Россия не желает сражаться с альянсом НАТО», – подчеркнул Остин.
Ранее в Кремле заявили об анализе действий НАТО у границ России.
До этого Финляндии и Швеции посоветовали вступать в НАТО, пока Россия «занята».
Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. В администрации Соединенных Штатов поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО неспособно укрепить их безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений.
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В МИД назвали новым флангом угрозы России желание НАТО присоединить Финляндию
НАТО, настаивая на присоединении Финляндии к альянсу, хочет продолжить расширение к границам России, создать новый фланг военной угрозы Москве, говорится в распространенном заявлении МИД России.
«Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна – продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране. Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история», – говорится на сайте ведомства.
Также в МИД заявили, что «российская сторона неоднократно отмечала, что выбор путей обеспечения своей национальной безопасности – за властями и народом Финляндии. Однако в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в Североевропейском регионе».
В ведомстве отметили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.
В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
Песков: Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все
Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, в то же время Россия готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и я думаю, что самое главное, в Вашингтоне. В том числе на высшем уровне, такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
В то же время он подчеркнул, что «мы прежде всего исходим от тех заявлений, которые делал президент, начиная с 24 февраля».
«О том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят Вооруженные силы Российской Федерации», – сказал он.
Песков напомнил, что эти заявления президента России хорошо известны.
«И мы прежде всего исходим из этих заявлений», – добавил он.
Ранее экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор рассказал, что администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину.