Финляндия официально решила вступить в НАТО

Эксперт объяснил разницу вступления Финляндии и Украины в НАТО для безопасности РФ

«Воевать в этой горно-лесистой местности с обилием болот и практически полным отсутствием дорог никто не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя разницу риторики Москвы относительно желания вступить в НАТО Украины и Финляндии.

«Риторика России относительно потенциального вступления Финляндии в НАТО несоизмеримо мягче, чем в случае с Украиной, потому что у нас нет с Хельсинки никакого конфликта – ни территориального, ни национального. На протяжении 80 лет Финлядндия традиционно рассматривалась нами как партнер. После окончания Второй мировой войны и взаимного признания границ в нынешнем виде у нас нет никаких споров с Финляндией», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, начиная с 70-х годов и Финляндия, и Швеция несколько раз заявляли, что, в случае любой угрозы, они вступают в НАТО, поэтому нынешний дискурс не нов. «Финляндия – это страна Западного мира с соответствующей ментальностью и укладом. И после начала спецоперации ВС РФ на Украине она подверглась мощным информационным атакам со стороны западных лидеров, что Россия якобы «готовится к нападению» и на Финляндию. В итоге среди простых финнов ощутимо выросло число сторонников членства в Альянсе. А финские элиты всегда были ориентированы на США и НАТО, и сейчас они, что называется, «куют железо, пока горячо», – сказал собеседник.

Вместе с тем, отметил аналитик, проблема все-таки есть, поскольку, в случае вступления Финляндии в Альянс, это будет самая протяженная граница с НАТО. «В случае вступления Финляндии в НАТО, Альянс будет использовать для своих нужд аэродромы страны и порты на Балтике. Конечно, Россия будет вынуждена корректировать свою военную группировку у границ и военную политику в целом. Но, очевидно, вряд ли это направление станет стратегическим, хотя бы потому, что воевать в этой горно-лесистой местности с обилием болот и практически полным отсутствием дорог никто не будет», – напомнил Шурыгин.

Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО «в середине следующей недели» в случае положительного решения парламента, Швеция рассматривает эти же сроки, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Министр сказал, что его страна стремится к «миру на границе» с Россией, но «должна быть готова к тому, что произойти может что угодно». При этом Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Он добавил, что нынешняя обстановка далека от «любого рода ядерной ситуации».

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями.

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