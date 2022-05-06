Премьер Финляндии заявила о скором решении по вступлению страны в НАТО

Решение о вступлении Финляндии в НАТО может быть принято в самое ближайшее время, заявила в преддверии своего визита в Японию премьер-министр страны Санна Марин.

Марин заявила в интервью японской деловой газете Nikkei, что «решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время», передает ТАСС.

Она также выразила уверенность в том, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде».

Кроме того, Финляндия, по ее словам, поддерживает предложение Еврокомиссии (ЕК) ввести эмбарго на поставки российской нефти и будет призывать Евросоюз также принять санкции в отношении российского газа.

Марин выразила мнение, что Финляндия «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

Ранее стало известно, что Финляндия собралась строить забор на границе с Россией. До этого президент страны Саули Ниинисте заявил, что вступление его страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления своих границ, также это вызовет наращивание военного присутствия России в Балтийском регионе.

Россия предупредила Финляндию и Швецию о том, что этот шаг несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

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