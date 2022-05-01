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Финляндия собралась строить забор на границе с Россией
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На критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения, сообщает телеканал MTV3.
«Это важное решение – начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», – отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.
По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критичных зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними, передает РИА «Новости».
Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1 тыс. 340 километров. В настоящее время граница между Финляндией и Россией разделена лишь изгородью из колючей проволоки.
«Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу», – отметил в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен также прокомментировала планы по установке нового забора на российской границе. Она отметила, что согласно новому отчету по безопасности страны, возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление его страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления своих границ, также это вызовет наращивание военного присутствия России в Балтийском регионе.
Россия предупредила Финляндию и Швецию о том, что этот шаг несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
Напомним также, планы возвести забор на границе с Россией с 2014 года, после Майдана, вынашивала Украина. Проект «Стена» был представлен тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком и стал одним из самых дорогостоящих проектов Украины. При этом проект оказался не более чем фикцией, выделенные деньги были растрачены. При этом в конце прошлого года власти Украины утвердили новую программу защиты границ Украины, которая предусматривала финансирование в размере 36,3 млрд гривен (1,33 млрд долларов).
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Прекращение поставок российского газа обострило политический кризис в Болгарии
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После прекращения поставок российского газа в Болгарии обострился политический кризис, происходящий на фоне ситуации на Украине, сообщают СМИ.
Обозреватель газеты «Дневник» Анна Христова указывает, что президент Болгарии Румен Радев осудил действия правительства своей страны и заявил, что «давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии» к конфликту на Украине, «от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар». Радев высказал недовольство тем, что Болгария и Польша лишились поставок газа из России, а Германия и Австрия продолжают получать газ.
Радев считает, что кабмин Болгарии должен ответить, «чьим интересам служит». По его мнению, правительству «давно пора доказать, что оно поддерживает болгарский суверенитет и работает в пользу национальных интересов», передает РИА «Новости».
В свою очередь, экс-премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что правительство пытается втянуть в эту проблему посредников и отмывать через них деньги. «Дневник» напоминает, что при Борисове был построен «Балканский поток», а финансируемый ЕС трубопровод до Греции так и не построили. Экс-министр энергетики Делян Добре также считает, что кабмин решил покупать российский же газ дороже, через посредников.
Однако премьер-министр страны Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев уверяют, что посредников не будет, а поставки планируется осуществлять из альтернативных источников – Греции и Турции.
Кроме того, Радев выступает резко против предоставления оружия Украине, а Василев считает позицию президента позорной. С Радевым в этом вопросе согласилась курирующая ВПК вице-премьер Корнелия Нинова. Однако между ними возникли разногласия из-за сообщений о неофициальных поставках оружия Украине через третьи страны. Радев потребовал разъяснений, на что замглавы кабмина призвала рассказать, какие оружейные контракты подписывало его правительство. По словам Ниновой, она лишь выполняет ранее заключенные контракты и не поставляет продукцию ВПК России и Украине.
Напомним, правящая коалиция Болгарии оказалась на грани распада из-за вопроса о поставках оружия Украине. Болгарская социалистическая партия, которую считают пророссийской, заявила, что покинет коалицию, если София согласится на поставки оружия Украине. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» грозит выйти из коалиции, если поставок не будет. Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Польша и Болгария первыми лишились поставок российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов.
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Планы ЕС по газу оказались «слишком красивыми, чтобы быть правдой»
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Запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий, сообщают немецкие СМИ.
Der Spiegel считает «слишком красивыми, чтобы быть правдой», заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Европы к приостановке поставок российского газа. Кроме того, эксперты сомневаются в заявлении вице-президента ЕК Франса Тиммерманса о том, что ЕС способен заместить две трети поставок российского газа и заполнить свои хранилища до 80% к ноябрю, передает РИА «Новости».
Исследовательский центр Юлиха (Германия) считает, что такое возможно только в случае решения ЕС ограничить поставки газа промышленности весной и летом. Подчеркивается, что при сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, достаточными для прохождения зимнего периода, невозможно.
Ученые полагают, что к 1 августа удастся заполнить хранилища на 63%, если отключить от газа с нынешнего момента до конца июля все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС. Кроме того, газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. А для заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября потребуется ограничить газовое снабжение промышленности в течение октября. Без «значительных ограничений для промышленности и электростанций» заполнить хранилища не удастся, считают в центре Юлиха.
Ни поставки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира или Азербайджана, ни импорт СПГ не компенсируют 100 млрд кубометров российского газа. Уже сейчас Европа импортирует рекордные объемы СПГ, но данный ресурс становится дефицитным. Der Spiegel полагает, что «даже Совет государств-членов ЕС не верит, что поставленная Тиммермансом цель отказаться от российского газа на две трети к концу года может быть достигнута». «В своих многочисленных решениях по энергетическому вопросу до настоящего времени он не подтвердил ни одну из цифр, представленных Еврокомиссией: ни по сокращению импорта, ни по уровню заполнения хранилищ», – говорится в статье.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Германия подала на Италию в Международный суд ООН
В связи с судебными разбирательствами в Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, Германия подала на Италию в Международный суд ООН, сообщает суд.
Берлин считает, что Италия «не смогла соблюсти юрисдикционный иммунитет» Германии «как суверенного государства». Германия ссылается на решение суда 2012 года, которое подтверждает, что у страны есть юридический иммунитет от исков в иностранных судах от жертв нацизма, передает РИА «Новости».
Как указывает Берлин, с 2012 года суды в Италии «рассмотрели значительное количество новых исков против Германии», нарушая, по версии немецкой стороны, «суверенный иммунитет Германии». С 2014 года было принято не менее 15 судебных решений по претензиям к Германии из-за действий «рейха во время Второй мировой войны».
Международный суд ООН, по мнению Берлина, должен признать нарушениями со стороны Италии «принудительные меры» в отношении госсобственности на своей территории или соответствующие угрозы. Берлин требует гарантий прекращения действия судебных решений и возмещения ущерба. Берлин просит «обязать Италию гарантировать, что немецкая собственность, отмеченная в заявлении, не будет выставлена на открытом аукционе до вынесения судом решения».
В 2014 году конституционный суд Италии постановил, что обязанность следовать решению 2012 года находится в зависимости от фундаментального принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.
Напомним, СМИ сообщали, что Рим и Париж пытаются снизить влияние Германии на Евросоюз. Франция рассчитывает, что Германия и Италия будут более или менее уравновешивать друг друга в ЕС.
Кулеба назвал условие установления мира на Украине
Единственным способом обеспечения мира на Украине является восстановление суверенитета Киева над всей ее территорией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Синьхуа.
«Единственный путь обеспечения долговременного порядка и стабильности на Украине заключается в восстановлении суверенитета над всей территорией в ее признанных международным сообществом границах», – цитирует ТАСС Кулебу.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская специальная военная операция на территории Украины завершится при достижении поставленных целей.
Президент Владимир Путин заявил, что спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность, все задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине будут безусловно выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей России.
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Арестовичу припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского
Пользователи интернета припомнили советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу его критические высказывания о Владимире Зеленском и украинцах.
Как передает РЕН ТВ, в Сети «бурно обсуждают всплывшее интервью» Арестовича 2020 года. В нем нынешний советник главы офиса Зеленского заявил: «Зеленский человек слабый, у него есть две клавиши: мелкое самолюбие и страх».
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«Дело в том, что мы *** страна. Кроме того, у нас *** коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ», – сказал он.
Напомним, в начале апреля Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.
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Германия назвала условие отмены санкций против России
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, при каком условии антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации на Украине, можно будет снять.
По ее словам, мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По мнению министра, Брюссель не будет строить отношения с Россией так же, как прежде. Она считает, что Европейский союз «никогда больше не сможет положиться на обещания» Москвы.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
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Названа дата возможного прекращения поставок газа из России в Финляндию
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Поступление российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы может прекратиться 21 мая, сообщают СМИ.
Газпром обратился к финской государственной газовой компании Gasum с вопросом о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях. Gasum должна ответить до 20 мая. В Финляндии крупнейшими пользователями газа являются предприятия химической и лесной промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Если Россия прекратит поставки, Финляндии придется искать альтернативные источники. Одним из них может стать газопровод Baltic Connector. В противном случае нужно будет сокращать производство, указывают финские чиновники. Сообщается, что ряд компаний уже готовится к прекращению поставок газа из России. Так, Neste тестирует использование пропана. Гендиректор Питер Ванакер счел их многообещающами.
Напомним, министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявил, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа в рублях. Первыми из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок российского газа лишились Польша и Болгария.
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Бразильский наемник рассказал о массовом заболевании иностранных военных на Украине
Душ два раза в неделю, скудная еда, многие болеют коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра о службе на Украине.
Ди Оливейра прибыл на польско-украинскую границу 16 апреля, и на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу.
«Принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками», – описывает СМИ ситуацию со слов ди Оливейры, передает РИА «Новости».
По словам бразильца, им не подходил даже пуленепробиваемый жилет. Между тем тренировки были интенсивными: учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец прошел, болея коронавирусом.
«Я прошел через все тренировки с Covid-19. У меня болело все тело… была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идет кровь», – заявил он. Ди Оливейра также отметил, что у всех наемников в его палатке были симптомы коронавируса.
Бывший военнослужащий также рассказал о случае самоубийства, его совершил польский наемник, его похоронили на месте, на деревянном кресте изобразили два флага – украинский и польский. По его словам, большинство членов его взвода решили уехать в Бразилию и покинуть Украину.
Раннее британский наемник рассказал, что ему так и не заплатили за участие в военных действиях на стороне Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.
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Заявки на газ из России для Европы выросли до 97,2 млн кубометров
Заявки европейских потребителей на российский газ к 1 мая выросли и составляют 97,2 млн кубометров, транзит со стороны России продолжается в штатном режиме, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Куприянов сообщил, что «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая», передает ТАСС.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
Ранее в Германии пришли к выводу, что запланированное в ЕС заполнение газовых хранилищ при сокращении поставок газа из России возможно только при условии отключения от газа промышленных предприятий.
Напомним, после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.
Тем временем СМИ сообщают, что Газпромбанк отклонил платеж от компании Gazprom Marketing & Trading за некоторые поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае 2022 года. Причем Газпромбанк не провел оплату, даже несмотря на то, что Gazprom Marketing & Trading пыталась оплатить газ с использованием рублевого счета, то есть уже по новой схеме.
Нервное поведение генсека ООН на встрече с Путиным попало на видео
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Телеканал «Россия 1» опубликовал кадры со встречи президента Владимира Путина с Антониу Гутерришем, на которых видно, что генеральный секретарь ООН не может справиться с волнением.
Видео показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Во время этих дискуссий (с президентом Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) главе ООН явно было весьма неуютно. То, что это именно так, выдавали руки, которым никак не находилось места: то сцеплены в замок, то поднесены к губам, к глазам», – прокомментировал видеоряд журналист Павел Зарубин.
«С первых секунд, как только глава ООН приехал в Кремль, было очевидно: он, конечно, несколько волнуется», – отметил Зарубин, показав также кадры, как, выходя из автомобиля, Гутерриш поправляет галстук и пиджак, запускает руки в карманы. «Уже было вошел в первый корпус Кремля, но прямо перед входом почему-то решил отдать помощнику свои мобильные телефоны – сразу два телефона. Так делают, конечно, когда не хотят, чтобы им мешали звонками, но ведь это может быть и из-за опасений прослушивания», – отметил Зарубин.
Напомним, во время переговоров Путин не согласился с оценкой Гутерриша по поводу гуманитарных коридоров в Мариуполе. Российский лидер подчеркнул, что гумкоридоры работают. «Ситуация в Мариуполе сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены», – сказал Путин. Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
Медведев оригинально поздравил россиян с 1 мая
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем труда и приближающимся Днем Победы, опубликовав «молчаливое» видео.
Медведев опубликовал в свое Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как он пишет поздравление на белой доске.
«С 1 мая и приближающимся Днем Победы», – написал политик, а также нарисовал букву «Z».
Ранее россиянам напомнили график праздничных выходных в мае.
Минобороны показало бегство украинских военных
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Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено бегство украинских военнослужащих с огневых позиций.
Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ», – сообщили в Минобороны.
«Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары», – рассказал журналист.
Он показал несколько воронок от авиабомб, в том числе точное попадание в сам мост – бомба пробила дыру в его перекрытии. Часть моста полностью разрушена и обвалилась, перерезав путь с одного берега реки на другой.
По словам журналиста, войска Украины, отступая в самом начале специальной военной операции, подорвали все, что смогли подорвать. В данном месте они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами. Он добавил, что разрушение переправ сильно затруднило жизнь гражданского населения.
Также украинскими войсками на протяжении реки Северский Донец подрывались дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района. Разрушенный мост у Старого Салтова находится в прифронтовой зоне, на видео, снятом корреспондентом, слышны звуки работы реактивных систем залпового огня.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили также об уничтожении высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы ангара с поступившим из США и стран Европы вооружением и боеприпасами. Кроме того, ведомство публиковало видео того, как экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике вооруженных сил Украины.
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Российские блогеры отреагировали на приезд Анджелины Джоли на Украину
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Известные телеведущие и журналисты раскритиковали приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов, усомнившись в ее искренности и обвинив в молчании во время бомбежек Донбасса.
«Агент Солт во Львове? А в Донбасс отчего не приезжала все эти годы?», – поинтересовался председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram.
«Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали, гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию антигуманисты и просто чудовища?», – написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.
«Анджелина Джоли приехала во Львов!» – пестрят молниями украинские СМИ. Радость-то какая…», – сыронизировал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.
«Анжелина Джоли приехала во Львов, и у нас ее уже называют лицемеркой – в Донецк за восемь лет трагедии не удосужилась приехать. А я считаю, что она поступает очень искренне, и ее нельзя обвинять в лицемерии. Каждый раз, когда я по старой памяти захожу в признанный экстремистским Инстаграм и вижу, что американский сегмент после февраля 2022 не поменялся, то есть американские знаменитости ведут тот же дорогой образ жизни, я понимаю, что он оплачен даже не деньгами. Он оплачен смертями здесь. Особняки, смузи, личный повар какой-нибудь звезды оплачен смертью ребенка, погибшего два дня назад в Макеевке. Кровью двух жителей Ольгинки, которых сегодня убил снаряд у колодца. Цена нового костюма этой звезды или ее зубных виниров, которые она показывает в счастливой улыбке – могилы во дворах Мариуполя. Не вытянут ни Европа, ни Америка прежнего сытого образа жизни, если Донбасс победит. Если Украина прекратит войну. Джоли это понимает, и очень искренне едет поддержать ту сторону, которая оплатит ее повара, личного хирурга и в целом процветание Америки», – высказалась заместитель главного редактора «Русского репортера» Марина Ахмедова в своем Telegram.
Телеведущая Наиля Аскер-заде предположила, что актриса приехала во Львов, чтобы усыновить очередного ребенка.
«Когда-то давно, еще в 2002 году, Джоли, будучи на съемках в Камбодже, в одном из детских приютов увидела семимесячного мальчика-сироту, которого затем усыновила. Это решение перевернуло ее жизнь. С тех пор актриса взяла под свою опеку еще двух детей: девочку из Эфиопии и мальчика из Вьетнама. Также ходили слухи об усыновлении сирийского мальчика. Интересно, будет ли продолжен гуманитарный подход Джоли применительно к Украине? Актрисе всего 46, дети подросли – самое время взять под опеку кого-то нового», – написала журналист в своем Telegram-канале.
Телеведущая Алена Водонаева напомнила, что хоть американская актриса и посол доброй воли в ООН, но много раз высказывалась в поддержку Украины.
«Жители Львова публикуют видео с Анджелиной Джоли. Американская актриса – посол доброй воли в ООН. Свой визит Джоли не афишировала, но много раз ранее высказывалась в поддержку Украины», – написала она в Telegram.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Анджелина Джоли в кафе во Львове раздает автографы.
В ДНР показали «размотку» позиций ВСУ и «Правого сектора»
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Военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в России «Правого сектора*» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео.
Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.
«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.
Ранее в ДНР рассказывали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески: депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «противник по сути уже загнан в котел, когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее».
Между тем в ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ.
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Родные отправленных воевать на восток Украины устроили бунт у военкомата в Закарпатье
Женщины закарпатского города Хуст закидали камнями здание военкомата, пытались прорваться в здание, и потребовали вернуть их мужей и сыновей домой с передовой.
Митингующие возле военкомата в городе Хуст рассказали, что их сыновей и мужей, состоящих в теробороне, отправили на передовую без подготовки, и потребовали вернуть их домой. По их словам, около 500 мужчин, которые не прошли необходимую военную подготовку, едут на восток Украины, передает RT.
Ранее пленный украинский военнослужащий Михаил Вишняк на предоставленном Минобороны видео призвал своих бывших сослуживцев остановить боевые действия, обвинив Соединенные Штаты в подстрекательстве к военному столкновению.
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