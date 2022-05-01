Финляндия собралась строить забор на границе с Россией

На критически важных участках российской границы в Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения, сообщает телеканал MTV3.

«Это важное решение – начать строительство заборов на восточной (российской) границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», – отметил командующий пограничной охраной Северной Карелии Марко Турунен.

По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критичных зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними, передает РИА «Новости».

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1 тыс. 340 километров. В настоящее время граница между Финляндией и Россией разделена лишь изгородью из колючей проволоки.

«Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу», – отметил в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен также прокомментировала планы по установке нового забора на российской границе. Она отметила, что согласно новому отчету по безопасности страны, возведение пограничных барьеров является частью оперативной подготовки Финляндии.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление его страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления своих границ, также это вызовет наращивание военного присутствия России в Балтийском регионе.

Россия предупредила Финляндию и Швецию о том, что этот шаг несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

Напомним также, планы возвести забор на границе с Россией с 2014 года, после Майдана, вынашивала Украина. Проект «Стена» был представлен тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком и стал одним из самых дорогостоящих проектов Украины. При этом проект оказался не более чем фикцией, выделенные деньги были растрачены. При этом в конце прошлого года власти Украины утвердили новую программу защиты границ Украины, которая предусматривала финансирование в размере 36,3 млрд гривен (1,33 млрд долларов).

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