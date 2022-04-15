В МИД предупредили об угрозе стабильности на севере Европы при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО несет риск для стабильности на севере Европы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не секрет, что территории этих стран уже давно осваивались НАТО, проводились масштабные военные учения. Зачем это нужно альянсу – понятно. Цель – продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны», – приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что членство Швеции и Финляндии в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

«Они автоматически окажутся на натовской «передовой». Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике. Правда, эта тенденция наметилась задолго до сегодняшней ситуации, когда страны-члены Евросоюза, включая его внеблоковые страны, постепенно превращались в инструмент, покорно следующий деструктивным установкам США и НАТО», – заключила дипломат.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года. Об этом заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция.

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