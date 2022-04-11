Стало известно о возможных сроках вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года, заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники.

Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция, пишет The Times.

Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция.

Ранее СМИ сообщали, что решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО власти Финляндии могут принять в мае.

Напомним, премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндии в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет радо видеть Финляндию в своих рядах и обеспечит ей возможность быстрого вступления.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений.