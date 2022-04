Зеленский готов убивать украинцев по приказу Запада Чем грозит России «перезагрузка» НАТО 10 апреля 2022, 16:00

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений. Как Москва ответит на историческую реформу НАТО? Означает ли инициатива альянса риск прямого столкновения с Россией? НАТО разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на восточных границах с Россией, рассказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph. По его словам, альянс вступил в стадию «фундаментальной трансформации» из-за происходящего сейчас на Украине. В рамках масштабной «перезагрузки» относительно небольшое присутствие войск на восточном фланге будет заменено полноценными военными силами, достаточными для отражения попытки «российского вторжения» в такие государства – члены альянса, как Эстония и Латвия. Столтенберг отметил, что в настоящее время под его непосредственным командованием в восточной части альянса уже находится 40 тысяч военнослужащих – почти в десять раз больше, чем в конце прошлого года. «То, что мы видим сейчас – это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому мы попросили наших командиров предоставить варианты долгосрочной адаптации НАТО под меняющиеся условия. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу, когда встретятся в Мадриде на саммите альянса в июне», – сказал генсек. Стоит отметить, что к этому времени власти Финляндии примут решение по заявке о членстве страны в НАТО. Также в воскресенье в Литве на полигоне в Пабраде начались совместные с США учения инженерных войск «Инженерный гром – 2022», приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы литовской армии. «Основная цель учений – выполнить задачи инженерной поддержки маневренных объединений во время военных операций и улучшить взаимодействие подразделений», – говорится в сообщении. Двумя днями ранее генсек НАТО заявил об усилении поддержки партнеров альянса, включая Грузию, а также Боснию и Герцеговину. Реагируя на это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: это показывает, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер. В тот же день глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. Министр считает, что теперь требуется «перестроить международную архитектуру безопасности», так как нельзя «работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает». «У границ России в Прибалтике уже наращиваются силы НАТО – это четыре группы, в каждой чуть более тысячи человек с танками, артиллерией, средствами разведки. Кроме того, готовится углубление сотрудничества альянса с номинально нейтральными Финляндией и Швецией», – рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош. По его мнению, в рамках «перезагрузки» на северные границы НАТО будут стянуты серьезные танковые соединения и артиллерия. «Сейчас даже прорабатывается переброска в Балтику американских авианосцев на постоянной основе», – добавил эксперт. Также в рамках направленной против России «трансформации» альянс на прошлой неделе принял решение о создании Акселератора оборонных инноваций (Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA). «Это будет сеть из примерно 10 площадок для создания новых военных средств. В общем, мы видим, что НАТО переходит к иному формату обеспечения безопасности», – указывает Бартош. Таким образом, США создают большую сплоченность «разношерстных» членов НАТО на фоне институционального кризиса альянса. «В Вашингтоне понимают, что нападение России на любого из членов альянса практически исключено, поскольку повлечет прямое военное столкновение ядерного уровня. Вашингтону нужно усилить влияние в Европе того союза, в котором сами США занимают главенствующее положение. Кроме того, США создают повод для более активного финансового участия европейских членов альянса», – считает аналитик. Еще одной целью американской стороны, которая инициировала «трансформацию» альянса, является большая загрузка военных мощностей оборонно-промышленного комплекса США. «В качестве ответа Россия вряд ли будет перебрасывать на северо-западные границы масштабный контингент, скорее всего дело ограничится дополнительными средствами ПРО и ПВО, а также авиационными силами. Здесь главным инструментом России должна стать дипломатия, чтобы снова не оказаться втянутой в навязываемую нам Североатлантическим альянсом гонку вооружений, явно рассчитанную на долгие годы», – подчеркнул Бартош. На эту тему Гонка вооружений рассматривается НАТО и США как промежуточная цель, Запад не исключает реальности военного столкновения с Россией, возражает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Сейчас у НАТО уже 40 тысяч военных на их восточных границах. Уверен, количественно эта группировка будет увеличена минимум в четыре раза, а верхняя граница, допускаемая руководством альянса, думаю, находится на уровне миллиона военных», – сказал эксперт. По его мнению, России в ответ на это нужно будет принципиально усиливать свой северо-западный контингент войск. «Для того, чтобы не ослабить другие фланги потенциального нападения НАТО, России придется в полтора, если не в два раза повысить военный бюджет и соответственно увеличить численность Вооруженных сил», – уверен собеседник. В целом, указал он, задуманные реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе. «Думаю, в эту так называемую объявленную «перезагрузку» НАТО входит и проработка путей блокировки ядерного ответа со стороны России в случае конфликта», – отметил Сивков. НАТО не планирует нападать, но допускает резкое возникновение неконтролируемой эскалации военного характера с Россией, считает эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Думаю, в случае с «перезагрузкой» речь идет о постоянной дислокации всех соединений альянса в Восточной Европе, присутствовавших там доселе на ротационной основе. Это действительно даст альянсу оперативное преимущество перед Россией в случае неожиданного кризиса», – указал аналитик. При этом он согласен с тем, что «перезагрузка» альянса приведет к обоюдному росту военных расходов, причем очень существенному. «НАТО не сможет просто взять и оставить присутствующие сейчас в Восточной Европе военные соединения. Это потребует возведения новой инфраструктуры, думаю, даже будут построены полноценные базы», – пояснил аналитик. Россия также будет вынуждена увеличивать на границах контингент, численность средств ПВО, размещать новые системы управления и вооружения, добавил Кашин. «Конечно, эта «перезагрузка» НАТО говорит о том, что Россию, Европу и США ждет долгосрочный и значительный рост военных расходов. Видимо, страны – члены НАТО будут сильно менять структуры бюджета на будущие годы. Впрочем, нам не обязательно отвечать строго симметрично – Россия будет искать асимметричные ответы на усиление альянса у границ РФ», – резюмировал эксперт.