Дроны «Севера» уничтожили украинский танк в Харьковской области

Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

Украинский блогер Шарий сообщил об отъезде дипломатов США, Британии и других стран из Киева

Tекст: Вера Басилая

Шарий в своемTelegram-канале написал, что сотрудники посольств США, Британии, Франции и Германии покинули пределы Украины. По его словам, большинство из них направились в соседнюю Польшу, а некоторые уехали сразу в свои страны.

Шарий заявил, что Украину также покинули представители китайского дипломатического корпуса, сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

Официальных подтверждений от самих посольств пока не поступало.

Ранее посольство США в Киеве временно закрыли после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

Власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности.

Позже Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.