Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
Дроны «Севера» уничтожили украинский танк в Харьковской области
Минобороны России заявило об уничтожении танка ВСУ с помощью FPV-дронов «Севера»
В Харьковской области военнослужащие группировки «Север» использовали FPV-дроны для уничтожения танка ВСУ на основе разведывательных данных.
Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью FPV-дронов уничтожили украинский танк в Харьковской области, сообщает РИА «Новости». Министерство обороны России сообщило, что во время разведывательных мероприятий в лесистой местности был обнаружен танк ВСУ. После анализа полученных данных было решено применить огневое воздействие.
Согласно заявлению ведомства, в результате прямых попаданий FPV-дронов танк был уничтожен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении, группировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении, а российские FPV-дроны уничтожили немецкую БМП Marder в приграничье Курской области.