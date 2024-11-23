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Группировка «Север» уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении
Группировка «Север» за сутки уничтожила 360 украинских военных на Курском направлении
В результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих, уничтожены немецкая БМП «Marder» и шведская CV-90, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в районах Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Поражены формирования 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также нескольких бригад теробороны. Бои шли в населенных пунктах Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое и других.
Кроме того, ударными действиями оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в местах, включая Александрию, Викторовку, Гуево, Зеленый Шлях и Куриловку.
За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Были уничтожены две боевые машины пехоты, включая немецкую Marder и шведскую CV-90, две бронемашины и три артиллерийских орудия.
Всего с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 149 боевых машин пехоты. Также уничтожены более тысячи автомобилей и 300 артиллерийских орудий, в том числе реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS и MLRS.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ предпочитают избегать столкновений с штурмовыми группами «Ахмат» в Курской области, часто оставляя технику и покидая поле боя.
Между тем Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей, рассказал командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.
Накануне подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов на Курском направлении, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.