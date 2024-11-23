Бойцы «Ахмат» сообщили об избегании боевиками ВСУ прямых столкновений в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стараются избегать прямых столкновений с подразделениями спецназа «Ахмат» в Курской области, передает РИА «Новости».

Боец отряда под командованием «Каштана», известный под позывным «Барин», отметил, что украинские боевики предпочитают отступать при угрозе боя. Он подчеркнул: «Когда их выбивали, как видите, они технику оставили и через поле убежали». По его словам, при начале стрелковых боев украинские силы либо сдаются, либо отступают.

Несмотря на это, «Барин» признает, что у ВСУ еще сохраняются значительные ресурсы. Он отметил, что украинские военные продолжают перебрасывать свои силы на передовые позиции.

«Технику мы слышим иногда по утрам, значит, ротация какая-никакая у них есть», – добавил он.

В субботу сообщалось, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области бойцы спецназа «Ахмат» захватили тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт», способный летать в плохую погоду с четырьмя килограммами взрывчатки.