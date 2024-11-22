Tекст: Валерия Городецкая

Российские военнослужащие успешно атаковали формирования ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино и других, сообщается в Telegram-канале ведомства. Поражены формирования 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Оперативная и армейская авиация вместе с артиллерией нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на территории Сумской области, в том числе в таких населенных пунктах, как Куриловка, Лебедевка, Нижний Клин и другие. Потери украинской стороны за сутки составили 150 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета.

С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Накануне сообщалось, что подразделения российских войск «Север» успешно провели операции против ВСУ, нанеся поражение нескольким украинским бригадам на Курском направлении.