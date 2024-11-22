Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.0 комментариев
Группировка «Север» за сутки поразила десять бригад ВСУ в Курской области
Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов на Курском направлении, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника за сутки, сообщило Минобороны.
Российские военнослужащие успешно атаковали формирования ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино и других, сообщается в Telegram-канале ведомства. Поражены формирования 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.
Оперативная и армейская авиация вместе с артиллерией нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на территории Сумской области, в том числе в таких населенных пунктах, как Куриловка, Лебедевка, Нижний Клин и другие. Потери украинской стороны за сутки составили 150 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета.
С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Накануне сообщалось, что подразделения российских войск «Север» успешно провели операции против ВСУ, нанеся поражение нескольким украинским бригадам на Курском направлении.