Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Курском направлении

Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС

Эксперт Юшков: Экспорт СПГ и трубопроводного газа из России в Европу находится на возможном максимуме

Tекст: Анастасия Куликова

«Тенденция по увеличению Россией поставок голубого топлива в страны Евросоюза прослеживается», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. По его мнению, скачок связан с целым рядом факторов. Первый из них – это закрытие сезона навигации на Северном морском пути.

«СПГ из России в Европу приходит в рамках проекта «Ямал СПГ». Период с августа по середину октября – самый благоприятный для навигации. Впрочем, часть газовозов направляется в это время по восточной части Севморпути в Азию, поскольку у «Ямал СПГ» есть, например, долгосрочный контракт на поставку сжиженного газа одной из китайских компаний», – напомнил эксперт.

Однако, как отметил собеседник, цены на топливо в Европе выше. «То есть проще продать СПГ европейским потребителям, потому что в Азии стоимость сырья ниже, а при этом логистика достаточно сложная. Поэтому мы максимизировали отгрузки в виде СПГ на европейский рынок», – пояснил Юшков. Он объясняет: до сих пор газовозы арктического класса приходили с Ямала в Европу, в портах они разгружались и шли за новой партией СПГ.

«Корабли могли везти СПГ в Азию через Суэц или вокруг Африки. Сейчас таких операций становится все меньше. А с весны 2025 года Евросоюз и вовсе запретит их у себя в портах», – указал аналитик. Перспектива новых ограничений и желание подзаработать также могли подстегнуть интерес европейцев к российскому газу.

«Кроме того, на полную мощность продолжает работать «Турецкий поток». Газпром также поставляет газ в Европу через Украину. Это позволяет нам увеличить объемы экспорта голубого топлива», – добавил спикер. По его оценкам, трубопроводные поставки сырья в 2024 году превысят прошлогодние показатели и составят 30–33 млрд кубов.

Однако выйти на показатели до СВО все же пока невозможно, считает Юшков. «Для этого нужно запускать, например, уцелевшую нитку «Северного потока – 2», возобновлять работу «Ямал – Европа». Но все это требует политических решений. Если они будут приняты, то мы увидим существенный рост поставок газа в Европу. Пока же экспорт и СПГ, и трубопроводного газа находится на возможном максимуме», – заключил Юшков.

Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Европейские компании в сентябре приобрели российского топлива на 1,4 млрд евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее, следует из данных Евростата и расчетов РИА «Новости».

Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Рост экспорта в сентябре увеличил долю России на европейском газовом рынке до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%.

На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,1 млрд евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21% – до 990,2 млн евро, поднявшись на третье место с пятого.

Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой.

Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела изменения: доля СПГ выросла с примерно трети до 40%, а трубопроводного снизилась с 70% до 60%.

Ранее Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский СПГ в Европе на американский. «Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители», – сказала глава Еврокомиссии.