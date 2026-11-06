Очередь выезжающих в ЕС из Белоруссии машин превысила 1,9 тыс.

ГПК Белоруссии: Очередь на границе с ЕС превысила 1,9 тыс. машин

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Перед выходными днями 1710 грузовых и 195 легковых авто ожидают въезда в Евросоюз», – сообщила пресс-служба комитета в своем Telegram-канале.

По состоянию на 10.00 мск перед польскими пунктами пропуска находились около 1380 грузовиков. Сотрудники КПП «Кукурыки» (с белорусской стороны – «Козловичи») и «Бобровники» («Берестовица») за сутки оформили 39% и 16% грузового транспорта от нормы соответственно. Контролирующие службы «Шальчининкая» («Бенякони») и «Мядининкая» («Каменный Лог») приняли лишь 16% фур.

Более 195 легковых автомобилей и три автобуса ожидали въезда в Польшу на пунктах «Кузница Белостоцкая» («Брузги») и «Тересполь» («Брест»). Контролирующие службы приняли на свою территорию 32% машин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число грузовиков, ожидающих въезда из Белоруссии в страны Евросоюза, за выходные превысило 1,3 тыс. машин.

В августе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об ожидании 3 тыс. автомобилей на границе с Польшей.

Неделей ранее ведомство зафиксировало значительное увеличение количества автомобилей на границе с ЕС из-за медленной работы сопредельных пунктов пропуска.