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Столтенберг допустил масштабное развертывание войск НАТО на восточном фланге
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НАТО разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на восточных границах альянса в связи с растущей военной активностью России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph.
По словам генсека альянса, НАТО находится на пути «фундаментальной трансформации», которая происходит в результате спецоперации РФ на Украине. Столтенберг указал, что на восточном фланге альянса уже расположено около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем еще несколько месяцев назад, однако их число будет расти. Итоговое решение о том, как будет выглядеть группировка НАТО в регионе, планируют утвердить на саммите организации в Мадриде в июне, передает ТАСС.
«То, что мы наблюдаем сейчас, – это новая реальность, новая нормальность для европейской безопасности. Мы попросили наших военных командующих предоставить опции перезагрузки, долгосрочной адаптации НАТО [к ситуации]. Я ожидаю, что лидеры стран НАТО примут решения по этому вопросу на саммите в Мадриде в июне», – заявил Столтенберг.
Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными, провокационными и могут привести к прямому военному противостоянию России и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
В свою очередь глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил уверенность, что военное участие НАТО в конфликте на Украине привело бы к мировой войне. При этом он выразил мнение, что альянс уже участвует в мировой войне, «но не с военной точки зрения».
В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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На Западе попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Bild.
На уточняющий вопрос, не был ли собеседником глава правительства одной из европейских стран, Зеленский сказал, что конкретных имен он не назвал.
Накануне в Буче побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.
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Украинская бабушка с красным флагом стала героиней в России
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Пожилую жительницу одного из украинских сел, которая стала известна в России после видео с красным флагом, изобразили художники в Екатеринбурге.
Уличные художники Екатеринбурга нарисовали пенсионерку на одной из стен здания. Женщина изображена с флагом в руках, а за ней тень, напоминающая монумент «Родина-мать зовет».
Напомним, несколько дней назад в сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.
«...хотели поглумиться над украинскими стариками, и неожиданно для себя сняли самое мотивирующее видео из всех возможных», – отмечает telegran-канал Fighterbomber.
Арестович раскрыл, как офис Зеленского манипулирует украинцами
Советника президента Украины Алексей Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.
«Мы должны вызвать тревогу. Потом – чувство вины. Обязательно. Потом нужно нажать на потребность в безопасности. И потом поощрить», – сказал Арестович в интервью.
По его словам, активно используются техники НЛП.
Ранее Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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Российские военные с воздуха нанесли удар по военному аэродрому Украины
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На военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Конашенкова, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области», – заявил он.
Генерал добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. «Сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка», – отметил он.
Резюмируя Конашенков заявил, что без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил он.
Ранее Минобороны России опубликовало видеоряд боевых вылетов Су-30см и Су-35, уничтоживших украинскую военную технику – РЛС и зенитный комплекс «Бук-М1».
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Россия сорвала эвакуацию главарей националистов из Мариуполя по морю
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Киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских националистов по морю на сухогрузе из Мариуполя, судно было подбито российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Киевский режим не оставляет попыток эвакуировать из Мариуполя главарей националистического полка «Азов» и иностранных наемников. Предыдущие акции вывоза их по воздуху вертолетами провалились. Вечером 8 апреля киевским режимом была предпринята новая безуспешная попытка эвакуации главарей украинских нацистов по морю», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, в темное время суток украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу.
«В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь», – приводит РИА «Новости» слова генерала.
На требования пограничных кораблей России выйти по международному каналу на связь сухогруз не отвечал. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная по курсу движения судна, ни к чему не привела. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу наблюдались сигнальные костры, заявили в Минобороны.
«Для блокирования движения судна-нарушителя с 22.53 до 23.30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу «Апачи» открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части», – отметил Конашенков.
После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
Пострадавших среди членов экипажа на судне нет, возгорание командой потушено самостоятельно. После досмотра украинский сухогруз «Апачи» с экипажем конвоируется в порт Ейск.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Стали известны имена проваливших эвакуацию главарей «Азова» украинских силовиков
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Стрелок ВСУ Иван Гавриленко, входивший в число украинских силовиков, которым поручили вертолетом Ми-8 эвакуировать из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка «Азов», назвал имена других участников группы.
Гавриленко входил в состав группы, вылетевшей 5 апреля из Днепропетровска в направлении Мариуполя для эвакуации главарей украинского неонацистского полка «Азов». Вертолет Ми-8, в котором находилась группа, был сбит. Гавриленко выжил и был доставлен в российский военный госпиталь в Мелитополе, передает РИА «Новости».
«Нас было четверо», – рассказал Гавриленко, уточнив, что командиром группы был офицер Назар Боровицкий. По словам Гавриленко, в состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский. «Ну, и плюс экипаж летчиков», – сказал он.
В составе экипажа были его командир подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан – об этом рассказал Бурлаков, тоже выживший в сбитом Ми-8 и лежащий в российском военном госпитале в Мелитополе.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку Киева эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя. Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» плохой организацией.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя
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Попытка эвакуации руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась из-за плохой организации, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков.
Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь «азовцам», чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту, передает РИА «Новости».
«Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения», – сказал Бурлаков. По словам борттехника, от экипажа вертолета требовалось «перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды». «Мы – ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС», – пояснил Бурлаков. «Командир экипажа – подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман – лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут», – добавил борттехник.
«Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: «Запускайтесь», – вспоминает борттехник. По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков. «Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле», – вспоминает борттехник, который находится в российском военном госпитале в Мелитополе.
По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он.
«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», – признал Бурлаков.
По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
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Действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными и провокационными, такие шаги могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek.
«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам российского посла, такие действия опасны и провокационны, «поскольку они направлены против нашего государства». «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – заключил Антонов.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Зеленский заявил о готовности идти на диалог с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока готова на диалог с Россией.
«Украина всегда говорила, что она готова к переговорам и будет искать любые пути, чтобы закончить войну», – сказал Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, передает РИА «Новости».
Он заявил о готовности страны искать те пути в дипломатии, которые помогут остановить происходящее. Зеленский также заявил, что с канцлером Австрии обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины в членстве в ЕС, санкционную политику против России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Раде призвали «уничтожать» российских солдат после завершения спецоперации
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Депутат Рады Валентин Наливайченко сообщил, что Киев планирует физически уничтожать участников российской спецоперации на Украине после завершения боевых действий.
По словам парламентария, Киев уже сейчас наладил работу со спецслужбами США и Великобритании, которые помогают Украине установить личности участвующих в спецоперации российских бойцов. При этом политик обвинил российских военных в якобы «совершении преступлений» на территории Украины, передает РИА «Новости».
«Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали. Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания – хорошо, если нет – то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились», – заявил Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф».
Накануне в Минобороны РФ обвинили страны так называемого «цивилизованного запада», ООН, ОБСЕ, МККК в игнорировании пыток и расправ ВСУ над военнопленными россиянами.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Националисты взорвали в Рубежном цистерну с кислотой
ВСУ вновь устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой.
В Рубежном националисты вновь подорвали цистерну с кислотой, над городом распространяется ядовитое облако, которое очень опасно для населения, передает RT.
«В Рубежном вновь взорвали цистерну с азотной кислотой. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, следовательно облако пойдет, как и в прошлый раз, на северо-восток», – приводит РИА «Новости» комментарий подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Ранее ВСУ подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.
После этого в МИД РФ заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.
В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.
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СМИ: Британцы предлагают украинкам отношения в обмен на жилье
Беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения об отношениях от одиноких мужчин в обмен на помощь, пишет Times.
Журналистка издания опубликовала в соцсетях сообщение от имени 22-летней Натальи из Киева и, как пишет Times, через несколько минут получила множество «непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношения», всего она получила 75 личных сообщений, 41 из них поступило от одиноких мужчин, передает РИА «Новости».
Позже выяснилось, что некоторые мужчины лгали, что живут в домах с несколькими спальнями. Один из мужчин предложил Наталье спать в одной кровати, а кто-то сразу начал переписку с вопроса о том, состоит ли девушка в отношениях. Другой кавалер написал журналистке, что не хочет выступать в качестве спонсора (спонсор требуется для визы по спонсорской схеме - прим.ВЗГЛЯД) для девушки, не готовой к сексуальным отношениям, добавив, что это произойдет «по взаимному согласию», и что он «прошел все проверки безопасности».
По состоянию на 7 апреля, власти Великобритании получили 79,8 тыс.заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тыс. – по семейной схеме и 43,6 тыс. – по спонсорской. При этом по семейной схеме было выдано 28,5 тыс. виз, а по спонсорской – 12,5 тыс.виз.
Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. Семейная схема позволяет получить визы лицам, у которых есть родственники в Великобритании, а по спонсорской – беженцы могут приехать к жителям Британии, готовым принять их в своих домах.
Ранее украинская беженка устроила скандал в европейском отеле: ей не понравился номер отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат, и не было сливок для кофе.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
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Театры в Италии изменили афиши из-за запрета украинскому балету танцевать под русскую музыку
Несколько итальянских театров заменили в своей программе «Лебединое озеро» на другие спектакли из-за запрета сборной труппы Украинского классического балета танцевать под русскую музыку.
Последним об отмене балета под музыку Чайковского объявил театр «Беллини» в Неаполе, где он должен был идти на сцене 25 апреля в исполнении находящейся в турне по Италии сборной труппы Украинского классического балета, включающей танцовщиков Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета и Харьковского театра оперы и балета, передает ТАСС.
Итальянские СМИ сообщили, что балет «Лебединое озеро» заменен на «Жизель». Такое же решение принял театр в Лониго, а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо русского балета пройдет «Украинский гран-гала».
Как пояснили в дирекции театра в Ферраре, изменение в программе связано с запретом правительства Украины исполнять любые произведения российских авторов.
«Украинские власти недавно запретили своим артистам исполнять русские произведения. Дирекция городского театра Феррары не разделяет этого решения. Русская культура – наследие всего человечества и часть западной культуры. Культура должна объединять, выстраивать мосты между народами, а не разделять. Однако в знак поддержки украинских танцовщиков, не принуждая их нарушать распоряжения их министерства культуры, мы приняли предложение о смене программы, поэтому 9 апреля на сцене театра вместо «Лебединого озера» Украинский классический балет представит партии из разных балетов», – говорится в заявлении дирекции театра.
В театре Триеста, где «Лебединое озеро» было в программе на 14 апреля, также заявили о том, что не поддерживают решение украинских властей.
Директор европейского турне труппы Украинского классического балета Наталия Иорданова выразила сожаление в связи с запретом на исполнение произведений российских авторов.
«В искусство, музыку и культуру вмешалась политика, запретив нам и другим артистам исполнять русские произведения. Создавшаяся ситуация для нас очень тяжелая и болезненная. Мы вынуждены, несмотря на наше сожаление, не представлять более в Италии «Лебединое озеро» Чайковского», – заявила она итальянским СМИ.
В некоторых театрах объявили о том, что все доходы от продажи билетов будут переданы на помощь украинскому населению.
Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему».
В марте на встрече с деятелями культуры президент России Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.
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Выжившие при крушении Ми-8 украинские военные поблагодарили Россию за спасение
Выжившие после крушения вертолета, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей неонацистского полка «Азов» украинские военные выразили благодарность за то, что российские военнослужащие их спасли, а врачи выхаживают.
На борту вертолета, летевшего на помощь «азовцам» из Днепропетровска 5 апреля, в числе других находились борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко. Они выжили сейчас проходят лечение в российском военном госпитале в Мелитополе. «Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолета лежащего... Не дали умереть», – передает РИА «Новости» слова Бурлакова.
На момент поступления в госпиталь он находился в тяжелом состоянии, но ему оказали квалифицированную помощь, и сейчас его состояние стабильное, рассказал на видео госпитальный врач.
У Гавриленко диагностировали многочисленные осколочные ранения и большие ожоги – 55-60%. «В настоящее время врачи борются за его жизнь, оказывается вся необходимая медицинская квалифицированная помощь, состояние стабилизируется», – добавил медработник.
Гавриленко также произнес слова благодарности.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Антонов: Россия не потерпит убийства мирных граждан на Украине
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Россия не потерпит пыток и убийств российских солдат, убийства мирных граждан на Украине, угроз с украинской территории быть не должно, заявил посол России в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции «Института Шиллера».
«Есть очевидная потребность в том, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право. Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», – цитирует РИА «Новости» Антонова.
Посол отметил, что крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз России с ее территории исходить не должно.
«Мы должны сделать все для предотвращения подрыва договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз России, исходящих с украинской территории, быть не должно», – добавил Антонов.
Он также призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину.
«Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», – заявил дипломат.
Посол также заявил об «очевидной необходимости» того, чтобы США и их союзники призвали Украину соблюдать международное гуманитарное право.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
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