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ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении
Минобороны заявило об уничтожении более 260 украинских военных в Курской области за сутки
Подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери ВСУ на Курском направлении, уничтожив технику и более 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Курском направлении. В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районе 22 населенных пунктов, включая Александрия, Кругленькое и Лебедевка.
Отмечается, что за последние сутки ВСУ понесли значительные потери: более 260 военнослужащих, а также была уничтожена техника, включая один танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и миномет.
Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортеров. Также уничтожены 1193 боевые бронированные машины, более 1000 автомобилей и 300 артиллерийских орудий, говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 систем HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Накануне в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.