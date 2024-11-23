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Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью
Минобороны: Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью
Экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.
На опубликованном Telegram-канале Минобороны видео видно, как самолеты Су-25 выходят на боевой курс, а затем запускают ракеты по наземным целям.
В ведомстве подчеркнули, что атаки были направлены на военные объекты и технику противника, находящиеся в непосредственной близости от границы.
Ранее вертолеты Ка-52М провели успешные обстрелы бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, а штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск, запуская ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели в этих районах.