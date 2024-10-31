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Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52М провели успешные обстрелы бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Экипажи армейской авиации в составе смешанной тактической группы произвели пуски авиационных ракет по целям, передает ТАСС.
Удар был выполнен по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. В результате обстрела бронетехника ВСУ была уничтожена.
После успешной атаки вертолеты провели маневры на предельно малой высоте, чтобы избежать поражения ракетами украинских переносных ЗРК. Для этого были использованы тепловые ловушки, предотвращающие захват ракет.
Ранее экипажи вертолетов Ка-52М успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, а до этого Су-25 нанесли ракетный удар по украинским позициям, что также привело к срыву ротации.