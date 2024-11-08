Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.22 комментария
Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Российские Су-25 нанесли ракетные удары по украинским войскам в Курской области
Российская штурмовая авиация успешно уничтожила бронетехнику и подразделения ВСУ в Курской области, говорится в сообщении Минобороны.
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск в приграничных районах Курской области. Экипажи запускали ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели, передает РИА «Новости».
Отмечается, что после выполнения задачи экипажи успешно маневрировали, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Ранее Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на шведской БМП в Курской области. За день до этого отразили контратаку ВСУ на Новоивановку.