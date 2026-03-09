  • Новость часаВ Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    В борьбе за высший пост Зеленский получил опасного конкурента
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
    Нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор
    В Грузии почтили память погибших сталинистов-националистов
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    9 марта 2026, 12:37 • Новости дня

    ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ и местам запуска дронов

    ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ и местам запуска дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, сообщило Минобороны.

    Поражены также места подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 142 районах, указало ведомство в Max.

    В районе действия Южной группировки войск украинская армия потеряла свыше 200 человек личного состава и американские бронетранспортеры Stryker.

    Бойцы группировок «Запад», «Центр» и «Днепр» заняли более выгодные тактические рубежи, нанеся тяжелый урон механизированным бригадам неприятеля. На различных участках фронта украинские силы потеряли сотни солдат, лишившись множества складов с боеприпасами и горючим.

    Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей нужды ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили три управляемые авиабомбы, три снаряда реактивной системы HIMARS и 754 беспилотных аппарата.

    Напомним, в последние сутки российские военные освободили Голубовку в ДНР. До этого ВС России освободили населенный пункт Карповка в том же регионе.

    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».

    Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

    По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.

    До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 20:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения из состава 159-й бригады лишились тысяч военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести после неудачных попыток форсирования водной преграды в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Анализ некрологов ВСУ показал, что при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино Волчанского района 159-я бригада украинской армии понесла колоссальные потери, сказал собеседник ТАСС.

    Командование противника отправляло штурмовые группы на переправу в течение первой половины 2025 года. Сейчас на дне водоема, который называют «рекой смерти», остаются тела тысяч украинских солдат, числящихся пропавшими без вести.

    Волчанск представлял собой мощный укрепрайон с подземными коммуникациями, где до начала конфликта проживало около 17 тыс. человек. Киев использовал промышленные предприятия города для обороны, бои за которую начались в мае 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Российские военные полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в восточной части города. Противник при попытках вернуть позиции понес существенные потери в живой силе.

    8 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после признания на Украине однополых пар получил новые фантастические перспективы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на публикации в прессе, согласно которым украинский верховный суд признал «отношения однополой пары семьей» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).

    Она отметила, что украинские власти сумели наполнить «новым квазисмыслом» Международный женский день, который отмечается 8 марта.

    «Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», – заключила она.

    До этого Захарова иронично отреагировала на заявления о стремительной интеграции Киева в Евросоюз. Дипломат называла Зеленского неонацистом за уничтожение армии на деньги европейцев.

    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    8 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в столице Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы могут организовать серию атак в столице Венгрии из-за отказа Будапешта поддерживать киевский режим без поставок российской нефти, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Киев способен пойти на организацию терактов в Будапеште из-за политических разногласий, сказал собеседник ТАСС.

    «Киев привык вести боевые действия исключительно террористическими методами, и нельзя исключать, что в Будапеште и других венгерских городах СБУ и ГУР будут организованы теракты», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России не исключала выбор Киевом Венгрии в качестве цели для провокаций. Власти страны приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт.

    8 марта 2026, 19:05 • Новости дня
    Украина попыталась сорвать возвращение России на Венецианскую биеннале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим потребовал от организаторов престижного культурного форума в Италии Венецианской биеналле запретить участие российской делегации, которая планирует вернуться туда после длительного перерыва.

    Заявление с таким требованием сделали глава украинского МИД Андрей Сибига и министр культуры страны Татьяна Бережная, передает РБК.

    «Призываем организаторов Венецианской биеналле пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах», – подчеркивается в документе.

    В начале марта журнал ARTnews сообщил о планах Москвы возобновить присутствие на смотре современного искусства после трехлетнего отсутствия. Российский павильон должен открыться на выставке, которая пройдет в Венеции с 9 мая по 22 ноября 2026 года. Проект «Дерево укоренено в небе» продемонстрирует художественное богатство отдаленных регионов.

    В последний раз Россия принимала участие в биеннале в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил противоречие запрета российского павильона в Венеции традиционному итальянскому подходу к искусству.

    8 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник

    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник

    Силами ПВО уничтожен второй летевший на Москву беспилотник
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На подлете к Москве силами ПВО был сбит второй беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону столицы, передает Telegram-канал Сергея Собянина.

    «Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», – говорится в официальном сообщении градоначальника.

    По его данным, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Все работы ведутся непосредственно в зоне обнаружения обломков.

    Несколькими минутами раньше мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что Росавиация ограничила работу аэропорта Жуковский.

    9 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК перекрыли проспект в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание Times of Ukraine, «ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате на трассе в сторону Борисполя образовалась значительная пробка.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    В феврале в Черноморске Одесской области около десятка человек потребовали у военкомата объяснений после двухнедельного отсутствия связи с их мобилизованными родственниками.

    8 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Песков: Страны ЕС видят энергошантаж Украины, но затыкают друг другу рот
    Песков: Страны ЕС видят энергошантаж Украины, но затыкают друг другу рот
    @ David W Cerny/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европы не могут не замечать энергетический шантаж Украины, но почему-то затыкают друг другу рот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, европейские страны прекрасно осознают энергетический шантаж со стороны Украины, однако предпочитают не обсуждать это открыто, передает «Вести».

    Песков добавил, что европейские партнеры «замечают» угрозу, но «затыкают друг другу рот» и не выносят тему в публичное поле.

    Он подчеркнул, что действия Киева, связанные с нефтепроводом «Дружба», способны негативно отразиться на всех жителях европейских стран. «Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам, так или иначе», – заявил он.

    По мнению представителя Кремля, экономика Европы серьезно пострадает от этой ситуации, а президент Украины Владимир Зеленский в итоге станет для Евросоюза «плохим мальчиком». Песков отметил, что европейцам «уже не поздоровится» с точки зрения последствий для их экономики, когда они столкнутся с результатами энергетического давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Евросоюзу заменить нефтепровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды для транспортировки нефти. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию вопросом энергопоставок.

    9 марта 2026, 00:35 • Новости дня
    Эксперт Рожин сообщил о разгроме штаба ВСУ во время заседания в Краматорске

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на субботу провели мощный удар по Краматорску, уничтожив штаб 100-й бригады ВСУ в момент заседания, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Удар пивтонной [полутонной] бомбой по ПУ 100-й ОМБр ВСУ во время какого-то важного мероприятия. На это указывает количество автотранспорта в одном месте. Результат удара: 22 – «трехсотых» [раненых], 15 – «двухсотых» [убитых], поражено четыре пикапа и два ББМ», – сообщил он.

    Рожин добавил, что точечной наводкой руководили бойцы-авианаводчики из отряда прошедших обучение в специальном центре беспилотных технологий.

    Напомним, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный 28 февраля сообщил в Telegram-канале об ударе ВС России ствольной артиллерией по северо-восточным окраинам Краматорска.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км. Зеленский заявил о якобы посещении им Славянска, Краматорска и Дружковки.


    8 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    В США обвинили Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти связывают нехватку своих вооружений для конфликта с Ираном с масштабными поставками на Украину, что усиливает критику в адрес Владимира Зеленского, отмечают в Британии.

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вашингтон обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в возникших проблемах США во время боевых действий с Ираном, передает РИА «Новости».

    В эфире YouTube-канала The Duran он отметил: «Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны».

    По словам эксперта, представители Демократической партии США в ближайшее время прекратят поддерживать Киев из-за того, как развивается военная операция в Иране. Меркурис также подчеркнул, что такая позиция может серьезно повлиять на будущее украинской поддержки со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная позиция Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки Дональда Трампа.

    В то же время, другие западные СМИ предполагали, что Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке.

    8 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников

    Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    С начала суток на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников, три из них уничтожены в ходе последней атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку очередных трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице, передает Telegram-канал Собянина. Он сообщил, что цели были поражены на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.

    Напомним, примерно полчаса назад сообщалось, что ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

