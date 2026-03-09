Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.0 комментариев
ВС России ударили по инфраструктуре ВСУ и местам запуска дронов
Российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия в последние сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, сообщило Минобороны.
Поражены также места подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 142 районах, указало ведомство в Max.
В районе действия Южной группировки войск украинская армия потеряла свыше 200 человек личного состава и американские бронетранспортеры Stryker.
Бойцы группировок «Запад», «Центр» и «Днепр» заняли более выгодные тактические рубежи, нанеся тяжелый урон механизированным бригадам неприятеля. На различных участках фронта украинские силы потеряли сотни солдат, лишившись множества складов с боеприпасами и горючим.
Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей нужды ВСУ. Силы противовоздушной обороны перехватили три управляемые авиабомбы, три снаряда реактивной системы HIMARS и 754 беспилотных аппарата.
Напомним, в последние сутки российские военные освободили Голубовку в ДНР. До этого ВС России освободили населенный пункт Карповка в том же регионе.