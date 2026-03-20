Макрон заявил об отсутствии альтернативы кредиту в 90 млрд евро для Киева от ЕС

Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен

Tекст: Ольга Иванова

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.